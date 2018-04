Volley, Playoff Scudetto: Modena-Civitanova, gara2 di semifinale. Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita

Oggi domenica 1° aprile si giocherà Modena-Civitanova, gara2 della semifinale dei playoff scudetto di volley maschile. In un gremito PalaPanini, i Canarini cercheranno il riscatto dopo aver perso mercoledì sera sul campo della Lube mentre i Campioni d’Italia punteranno a espugnare il campo dei rivali per volare subito sul 2-0 e ipotecare la qualificazione all’atto conclusivo. Si preannuncia una sfida altamente equilibrata e intensa proprio come era successo in gara1: le due squadre sembrano essere sullo stesso piano, si decide tutto sui dettagli.

Da una parte Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena, dall’altra Earvin Ngapeth e Bruninho. Ma anche Christenson, Stankovic, Grebennikov, Sabbi, Urnaut e altre stelle che ci regaleranno una partita spettacolare, perfetta per la giornata di Pasqua. Divertimento assicurato, in palio un pezzo importante della serie.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Modena-Civitanova, gara2 della semifinale dei playoff scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° APRILE:

18.00 Azimut Modena vs Cucine Lube Civitanova













(foto Roberto Muliere)