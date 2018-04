Volley, Challenge Cup 2018: Ravenna per riscrivere la storia, la Finale d’andata con l’Olympiacos scalda una città intera

Ravenna vuole riscrivere la storia. Questa sera (ore 20.00) i giallorossi sfideranno l’Olympiacos nell’andata della Finale della Challenge Cup 2018 di volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I ragazzi di coach Soli scenderanno in campo al Pala De Andrè, obiettivo la vittoria per fare un primo passo importante verso il trofeo e per presentarsi con ancora più ambizioni in Grecia settimana prossima quando si giocherà il ritorno.

Ravenna torna a giocarsi una Coppa europea a 21 anni dall’ultima volta: nel 1997 il club romagnolo aprì la bacheca per la CEV Cup dopo la mitologica tripletta in Champions League (1992-1994). Non sono più i tempi della leggendaria Messaggero ma il sogno dell’impresa è più vivo che mai. Dopo aver eliminato il Maliye Ankara imponendosi in rimonta a Istanbul, l’ottava forza del nostro campionato vuole completare la missione tra l’altro contro quella squadra con cui vinse la prima Coppa Campioni ormai 26 stagioni fa. I greci sono arrivati all’atto conclusivo eliminando squadre blasonate come il Bursa, il Tours e il Surgut: la capolista del campionato, capace di vincere tutte le 22 partite in programma, non vuole deludere i propri tifosi.

I giallorossi si affideranno soprattutto alle bordate di Buchegger, alle giocate di fino di Marechal e Poglajen, alla regia di Orduna. L’Olympiacos, allenato da Fernando Munoz Benitez, punta su uomini importanti come il palleggiatore polacco Drzyga, l’opposto finlandese Oivanen, il martello Rauwerdink, il centrale tedesco Bohme.