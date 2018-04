Pasqua si ha regalato delle bellissime gare2 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 mentre Trento si è imposta su Perugia per 3-2: entrambe le serie sono in parità (1-1). Di seguito i VIDEO con gli highlights delle due partite odierne.













(foto Roberto Muliere)