VIDEO Simone Biles è tornata più forte di prima! Le prime immagini degli allenamenti, la Campionessa di tutto incanta

Simone Biles è tornata alla grande! La pluri Campionessa Olimpica e del Mondo, dominatrice incontrastata della Polvere di Magnesio nell’ultimo lustro, aveva abbandonato momentaneamente le scene nel 2017 dopo i trionfi di Rio 2016. Rientrata in palestra soltanto sul finire della passata stagione, la 21enne di Columbus non aveva mai diffuso immagini dei suoi allenamenti negli ultimi 6 mesi.

Fino a oggi. Simone Biles, testimone anche nel processo per abusi sessuali contro Larry Nassar, ha pubblicato un VIDEO di circa tre minuti in cui ha mostrato uno scorcio dei suoi ultimi allenamenti: sembra davvero più in forma che mai ed è pronta per il grande rientro in scena. Dovremmo rivederla in pedana tra luglio e agosto nelle gare nazionali con l’obiettivo poi di poter disputare i Mondiali a Doha in autunno.