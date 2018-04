Tour of the Alps 2018: programma, orari e tv. Il calendario e le date

Lunedì 16 aprile prenderà il via la 42ma edizione del Tour of the Alps, breve corse a tappe che si svolge tra Trentino, Tirolo e Alto Adige e che anche quest’anno rappresenterà un test fondamentale in vista del Giro d’Italia. Un percorso molto duro con grandi salite come la mitica Alpe di Pampeago, che sarà l’arrivo della seconda tappa. I corridori dovranno superare complessivamente dieci GPM e oltre 13.000 metri di dislivello nelle cinque tappe in programma. Molto interessante anche la frazione conclusiva di Innsbruck, che ci offrirà un assaggio del Mondiale che si svolgerà a settembre. Troveremo poi un startlist di altissimo livello con corridori del calibro di Fabio Aru, Christ Froome, Miguel Angel Lopez e Thibaut Pinot. Una corsa quindi da non perdere che potrete seguire in diretta streaming su OASport ed in diretta tv su RaiSport. Di seguito il programma completo con tutte le tappe.

Lunedì 16 aprile – Tappa 1: Arco-Folgaria 134 km

Martedì 17 aprile – Tappa 2: Lavarone-Fiemme/Alpe di Pampeago 145 km

Mercoledì 18 aprile – Tappa 3: Ora-Merano 138 km

Giovedì 19 aprile – Tappa 4: Chiusa-Lienz 134 km

Venerdì 20 aprile – Tappa 5: Rattenberg-Innsbruck 164 km

