Sollevamento pesi, Europei 2018: successi per Polonia e Georgia nelle massime categorie

Si sono conclusi, con le gare delle massime categorie, i Campionati Europei 2018 di sollevamento pesi, che si sono disputati questa settimana a Bucarest, in Romania. Andiamo a vedere quanto successo nella +90 femminile e nella +105 maschile.

In campo femminile la medaglia d’oro è andato alla polacca Aleksandra Mierzejewska, che ha conquistato la prima posizione solamente con l’ultima alzata effettuata. Dopo il secondo posto nello strappo ad un chilo dall’ungherese Krisztina Magát ha rimontato nello slancio, andando a toccare i 237 kg di totale, scavalcando l’avversaria che invece si era fermata a 236. Per farlo, uno slancio da 134 chilogrammi, due lunghezze in più rispetto alla diretta avversaria per la prima posizione. Più staccate le altre, a partire dalla rumena Andreea Aanei, sul terzo gradino del podio con 222 chilogrammi (102+120) che le sono valsi la terza piazza sia nei singoli esercizi di strappo e di slancio che nel totale dietro le due atlete che hanno combattuto per la prima posizione.

In campo maschile, autentico dominio del georgiano Lasha Talakhadze, che si è spinto fino a 457 chilogrammi di totale, con 40 lunghezze di distacco dal secondo classificato nel totale. Poco da dire per questo campionissimo del sollevamento che ormai in carriera ha già vinto tutto, mentre è stata più interessante la lotta per la piazza d’onore. Il ceco Jiri Orsag, infatti, è stato costretto a rimontare dopo lo strappo, sollevando 236 chili nello slancio (comunque a 11 lunghezze da Talakhadze) per andare a precedere l’ungherese Peter Nagy, chiudendo con 417 chili contro i 416 dell’avversario, mentre il secondo georgiano Irakli Turmanidze si è dovuto accontentare della quarta posizione dopo l’argento di strappo finendo a 415.













