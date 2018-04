Softball, Coppa Italia ISL 2018: prime doppiette per Parma, Pianoro e Bollate

Come da programma il via della stagione 2018 di softball coincide con i primi incontri di Coppa Italia ISL 2018 di A1. La prima fase del trofeo nazionale terminerà nel prossimo fine settimana con la composizione dei 4 team che accederanno alle Final Four che si terranno a Collecchio sabato 21 aprile.

Nelle sfide d’esordio si registrano ben 3 doppiette. Bollate, campione in carica, stende Caronno per 1-0 (10 inning) e 3-2. Gara-1 dominata letteralmente dai lanciatori e risolta da una battuta di Lara Buila. L’incontro successivo premia ancora le padrone di casa che vanno avanti grazie a Sara Camisasca e Giorgia Perricelli resistendo poi al tentativo di rimonta ospite.

Tutto comodo per Pianoro che in trasferta piega Montegranaro con il punteggio di 0-7 (6 riprese) ed 1-5. Vittoria netta in gara-1 con Priscilla Brandi sugli scudi, nel match finale da registrare il solo-homer di Kimberly Reeder.

A Sesto Fiorentino la compagine del Taurus Parma sconfigge la Sestese per 10-3 e 3-2 dopo ben 6 ore di gioco. Baroncini, Fabbri, Calosi e Benvenuti con le loro valide mettono una seria ipoteca su gara-1, mentre gara-2 è risolta da un walk-off double di Nicole Gaita che manda a unto Valentina Tagliavini alla settima ed ultima ripresa.

Unico pareggio infine tra Saronno e Castellana. Nel primo incontro le ospiti vincono per 4-0 grazie ad uno splendido avvio con 4 valide. Il riscatto per le lombarde arriva in gara-2, vinta 5-3 con ottime prestazioni di Valeria Bettinsoli e Arianna Nicolini.

