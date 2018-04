Serie A 2018: Torino-Inter 1-0, Ljiajic punisce la sua ex squadra. Nerazzurri sfortunati

L’Inter è stata battuta dal Torino per 1-0 nel lunch match della 31^ giornata di Serie A. Sconfitta pesante per i nerazzurri che perdono un colpo importante nella corsa verso un posto nella prossima Champions League e non sfruttano l’occasione di scavalcare la Roma al terzo posto.

I nerazzurri sono stati molto sfortunati. All’11’ Perisic non sfrutta un’occasione d’oro dopo un errore di Sirigu in uscita, al 20′ lo stesso Perisic colpisce la traversa con un colpo di testa e al 36′ vengono puniti da Ljajic che sfrutta al meglio un cross in mezzo di De Silvestri. Nella ripresa il Torino ha l’occasione per raddoppiare al 57′ con Ljajic che calcia di poco a lato in diagonale. Rafinha colpisce la base del palo al 70′ con un bel sinistro ma l’assedio finale non produce risultati.















(foto Gianfranco Carozza)