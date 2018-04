Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018: ultima giornata senza medaglie per l’Italia

Ultima giornata ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona. La chiusura era dedicata alle prove a squadre del fioretto, ma non sono arrivate medaglie per l’Italia.

Nella prova femminile la vittoria è andata agli Stati Uniti, che hanno sconfitto in semifinale un sorprendente Singapore con il punteggio di 45-30. Al terzo posto ha chiuso la Germania, che ha superato l’Italia nella finale per la medaglia di bronzo per 45-42.

Il quartetto azzurro (Serena Rossini, Elena Tangherlini, Marta Ricci e Martina Favaretto) era stato in precedenza sconfitto in semifinale dagli USA per 45-36. Al primo turno l’Italia aveva battuto l’Irlanda per 45-29, poi la Romania per 38-31 e alla fine nei quarti il Giappone per 45-35.

Trionfo russo nella prova a squadre maschile. La Russia supera in finale la Francia nettamente per 45-26. Medaglia di bronzo per gli Stati Uniti che superano 45-34 il Giappone

Si fermano, invece, ai quarti i fiorettisti. Il quartetto formato da Tommaso Marini, Davide Filippi, Pietro Velluti Franzi e Matteo Claudio Resegotti è stato sconfitto dalla Russia con il punteggio di 45-39. Negli assalti per i vari piazzamenti, gli azzurri hanno chiuso al quinto posto, sconfiggendo Germania (45-37) e Belgio (45-34).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi per Federscherma