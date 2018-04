Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018: Italia senza medaglie nella quinta giornata

La quinta giornata di gara ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona si chiude senza medaglie per l’Italia. Oggi scendevano in pedana gli atleti della sciabola maschile e femminile categoria cadetti.

Sfiora il podio Benedetta Taricco, che è stata sconfitta ai quarti di finale dall’ungherese Lisa Pusztai per 15-11. La magiara ha poi conquistato la medaglia d’oro, battendo in finale la messicana Natalia Botello (al secondo argento consecutivo dopo quello nella categoria giovani) sempre con il punteggio di 15-11.

Eliminata nel turno delle 32 Alessia Di Carlo, ko contro la russa Drozd per 15-11, mentre Vally Giovannelli si è arresa al primo turno anche lei con l’ungherese Pusztai col punteggio di 15-8.

Nella gara maschile gli azzurri arrivano fino agli ottavi di finale. Il migliore è stato Michele Gallo, sconfitto poi all’ultima stoccata per 15-14 dall’americano Robert Vidovszksy. Lo statunitense si è arreso poi in finale al rumeno Andrei Pastin per 15-10.

Nel tabellone dei 32 Gallo aveva superato nel derby tutto azzurro Lorenzo Ottaviani col punteggio di 15-8. Fuori all’esordio Giorgio Marciano, sconfitto 15-5 dal cinese Zhou.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi per Federscherma