Rugby femminile, Serie A 2018: i risultati e le classifiche dopo la 14ma giornata. Colorno implacabile, conferma Montevirginio

La 14ma giornata della Serie A di rugby femminile, ha dato ulteriori segnali in chiave post season: nel Girone 1 il Colorno centra la 14ma vittoria consecutiva con bonus offensivo e vola verso le semifinali del 27 maggio con dieci punti di margine sul Valsugana ed undici sul Villorba. Nel Girone 2 il Montevirginio conserva un punto di margine sul Bologna, mentre, in ottica barrage del 20 maggio, il Frascati conquista 4 punti fondamentali. Ricordiamo infatti che in ciascuno dei due gironi le prime classificate andranno in semifinale, mentre seconde e terze giocheranno il barrage.

Nel Girone 1 il Colorno dilaga 7-56 in casa del Riviera, mentre il Valsugana annichilisce con un perentorio 57-0 il Monza e mantiene una lunghezza di margine sul Villorba, che passa per 0-33 a Torino. Treviso batte Pavia 56-0, mentre nello scontro tra le ultime della classe il Verona batte il Cogoleto per 40-24.

Girone 1

Riviera-Colorno 7-56

Valsugana-Monza 57-0

Verona-Cogoleto 40-24

Torino-Villorba 0-33

Treviso-Pavia 56-0

Classifica

Colorno 70

Valsugana 60

Villorba 59

Monza 41

Torino 37

Treviso 34

Riviera 15

Pavia 15

Verona 3

Cogoleto -2

Nel Girone 2 il Montevirginio batte 31-12 le Belve Neroverdi e mantiene una lunghezza di vantaggio sul Bologna, che passeggia 77-10 con il Napoli. Nello scontro diretto per il terzo posto, che assicura la post season, il Frascati trova quattro punti di platino battendo 19-0 le Donne Etrusche. Pareggio tra Torre del Greco e Ferrara per 19-19, ne approfitta il Bisenzio, che batte 41-0 il Pisa ed aggancia proprio le estensi.

Girone 2

Torre del Greco-Ferrara 19-19

Frascati-Donne Etrusche 19-0

Bologna-Napoli 77-10

Bisenzio-Pisa 41-0

Montevirginio-Belve Neroverdi 31-12

Classifica

Montevirginio 60

Bologna 59

Frascati 50

Donne Etrusche 39

Belve Neroverdi 36

Torre del Greco 24

Ferrara 23

Bisenzio 23

Napoli 11

Pisa 2













Foto: Ettore Griffoni

