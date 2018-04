Real Madrid-Juventus 1-3, i bianconeri sfiorano la rimonta in Champions League: decide un discusso rigore di Cristiano Ronaldo

La Juventus ha sfiorato l’impresa contro il Real Madrid, ha accarezzato il sogno della rimonta ma tutto è sfumato negli ultimi secondi. I bianconeri hanno sconfitto il Real Madrid per 3-1 ma non basta per ribaltare il 3-0 dell’andata: i galacticos volano in semifinale di Champions League, i bianconeri tornano a casa a testa alta dopo aver fatto tremare i Campioni d’Europa in un gremito Santiago Bernabeu.

I Campioni d’Italia si sono trovati sul 3-0 e hanno visto vicinissimi i supplementari ma allo scadere dei tempi regolamentari è stato concesso un generoso calcio di rigore ai padroni di casa: Benatia commette fallo su Vazquez, l’arbitro espelle anche Buffon per proteste, Cristiano Ronaldo va sul dischetto e risolve la contesa beffando il subentrato Szczesny.

Pronti via Mandzukic la sblocca con un grandioso colpo di testa dopo un bellissimo cross di Khedira arrivato su un’invenzione di Douglas Costa. Poi due miracoli di Buffon: al 10′ su tiro ravvicinato di Bale, al 34′ su Isco che gli era arrivato solo davanti. Tre minuti più tardi il raddoppio con Mandzukic, sempre di testa su pennellata di Lichtsteiner dalla destra. La Juventus completa la rimonta al 60′: Navas non trattiene il cross dalla destra di Douglas Costa, Matuidi è lesto ad approfittarne e insacca il 3-0. Le due squadre sono stanche, c’è aria di supplementare ma negli ultimi secondi il tanto discusso calcio di rigore che spegni i sogni dei bianconeri.