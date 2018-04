Rally Corsica, Mondiale 2018: Sebastien Ogier domina sulle strade di casa, inseguono a distanza Neuville e Meeke

Sebastien Ogier domina senza mezzi termini la giornata del Rally di Corsica 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha vinto tre delle quattro prove speciali di giornata (tutte lunghe e selettive) e ha già un ampio margine sui più immediati inseguitori. Alle sue spalle troviamo Thierry Neuville distante 33.6 secondi, mentre al terzo posto c’è Kris Meeke a 38.7. Quarto in graduatoria è Ott Tanak a 44.2, mentre quinto è Esapekka Lappi a 1:13. Distacchi ancor più pesanti per Jari-Matti Latvala a 1:25 in ottava piazza, mentre Sebastien Loeb finisce fuori pista e danneggia pesantemente la vettura, accumulando un totale di 21 minuti di ritardo, comprese le penalità.

LA GARA

La giornata del Rally di Corsica ha preso il via con la SS1 La Porta – Valle di Rostino 1 di ben 49,03 chilometri. Questo stage particolarmente impegnativo e selettivo ha visto subito la zampata del francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che ha chiuso la frazione in 31:53.8 distanziando la leggenda del Rally, il connazionale Sebastien Loeb (Citroen C3) di 9.7 secondi. Terza posizione per l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) a 18.1, davanti al britannico Kris Meeke (Citroen C3) a 19.1 ed al belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 21.2. Distacchi importanti per tutti rifilati da Ogier, con i finlandesi Esapekka Lappi e Jari-Matti Latvala (entrambi su Toyota Yaris) ad oltre 40 secondi di distacco.

La mattinata si è conclusa con la SS2 Piedigriggio – Pont de Castiria 1 di 13,55 chilometri e Sebastien Ogier ha concesso il bis vincendo la frazione con il tempo di 7:59.9, precedendo Esapekka Lappi e Kris Meeke, mentre Thierry Neuville si è fermato a 2.2 davanti al francese Bryan Bouffier (Ford Fiesta) a 4.0. Grave errore e incidente, invece, per Sebastien Loeb che finisce la sua prova fuori strada, compromettendo subito il suo Rally.

Il pomeriggio si è aperto con la ripetizione del primo stage di giornata. La SS3, infatti, è la La Porta – Valle di Rostino 2 per ulteriori 49,03 chilometri e, soprattutto, ha visto proseguire il dominio di Ogier che stacca di altri 10 secondi Neuville e di 17 Meeke. Quarta posizione per Tanak a 19, mentre dalla quinta posizione di Lappi il gap valica il mezzo minuto. Loeb, saltando lo stage, riceve 7 minuti di penalità.

Il venerdì del Rally di Corsica si è completato con la SS4 Piedigriggio – Pont de Castiria 2 con i suoi 13,55 chilometri che, tuttavia, non hanno permesso a Ogier di fare quattro su quattro. Il più veloce, infatti, è risultato Lappi con 1.7 secondi su Neuville e Latvala, mentre Ogier si è fermato a 1,8, con Tanak a 1.9. Sesto Meeke a 2.4. Per Loeb altri 7 minuti di penalità.

CLASSIFICA PROVVISORIA RALLY CORSICA 2018

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Sebastien Ogier