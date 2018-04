Probabili formazioni Juventus-Real Madrid, quarti di finale Champions League: bianconeri senza Benatia e Pjanic, Allegri si affida a Barzagli

Due perni dello scacchiere di Allegri salteranno l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Benatia e Pjanic hanno rimediato un pesante cartellino giallo a Wembley e non potranno prender parte alla sfida tra la Juventus e i Galacticos. Due assenze non da poco per Allegri, che in ogni caso ha dimostrato a più riprese di saper fare di necessità virtù e leggere le partite con grande acume tattico.

Il tecnico bianconero potrebbe pertanto affidarsi al 4-4-2 con Buffon tra i pali, Barzagli e Chiellini al centro della difesa, De Sciglio sulla corsia destra e Asamoah sull’out mancino, in attesa di comprendere se Alex Sandro sarà o meno della partita a seguito dell’infortunio patito col Brasile. La mediana dovrebbe essere affidata a Khedira e Marchisio, mentre Cuadrado e Douglas Costa sembrano i favoriti per ricoprire il ruolo di esterni di centrocampo. L’attacco, infine, sarà affidato a Higuain e Dybala, dalle cui giocate passano le sorti della Juventus in Champions.

Zidane, dal canto suo, dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 con Ramos e Varane davanti a Navas e i due esterni Carvajal e Marcelo. In mediana, spazio a Modric, Casemiro e Kroos, mentre Isco potrebbe agire in appoggio alle punte Ronaldo e Benzema.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Juventus e Real Madrid:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Douglas Costa; Higuain, Dybala. All.: Allegri.

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Ronaldo, Benzema. All.: Zidane.

