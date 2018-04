Pallamano, Serie A maschile 2017/18: Pressano in semifinale Scudetto, Bressanone e Trieste verso la salvezza

La Serie A di pallamano maschile non si ferma neanche nel fine settimana di Pasqua, e nella Poule Play-off è il Pressano a festeggiare, sconfiggendo il Bologna 26-19 in trasferta grazie alle 8 reti di Senta, conquistando l’aritmetica qualificazione alle semifinali Scudetto. Un successo limpido e meritato per i vincitori dell’ultima Coppa Italia, che si portano a +2 su Conversano (giustiziere 33-28 del Cingoli di uno scatenato Stefano Arcieri), Bolzano e Fasano, con i pugliesi vittoriosi nello scontro diretto per 27-25 alla Palestra Zizzi.

Risultati e tabellini:

h 18:00 | Bologna United – Pressano 19-26 (p.t. 6-13)

Bologna United: Bonassi 1, Pasini 1, Garau 1, Argentin, Savini 2, Rossi, Racalbuto 2, Tedesco 1, De Notariis 2, El Hayek, Cimatti, Gherardi 2, Santolero 2, Bosniak 5. All: Giuseppe Tedesco

Pressano: Facchinelli, Dallago 3, Moser M, Bolognani 3, Chisté 5, D’Antino 4, Di Maggio 1, Fadanelli, Giongo 2, Sampaolo, Alessandrini, Folgheraiter, Senta 8, Moser N. All: Branko Dumnic

Arbitri: Limido – Donnini

h 19:00 | Junior Fasano – Bozen 27-25 (p.t. 13-14)

Junior Fasano: D’Antino 3, Maione 4, De Santis P, Angiolini 3, Costanzo, Radovcic 1, Messina 1, Fovio, De Santis L, Leal 3, Cedro, Riccobelli 5, Venturi 7, Rubino. All: Francesco Ancona

Bozen: Moretti 4, Sonnerer 5, Riccardi, Dapiran 7, Goyani, Mitterersteiner, Kammerer, Sporcic 4, Gufler, Pescador, Mbaye, Innerebner 2, Turkovic 3, Volarevic. All: Alessandro Fusina

Arbitri: Cardone – Cardone

h 19:00 | Conversano – Cingoli 33-28 (p.t. 17-11)

Conversano: Stabellini 5, Sciorsci, Giannoccaro 2, Lupo J. 5, Dedovic 7, Monciardini, Carso, Sperti 5, Maggiolini, Pignatelli 3, Lupo M, Vicenti 6, Pivetta, Carone. All: Alessandro Tarafino

Cingoli: Jaziri, Ilari 5, Gambini, Grasselli, Arcieri 12, Camperio 1, Trillini 1, Campana, Nuccelli, Mangoni 4, Strappini 5, Gentilozzi. All: Nando Nocelli

Arbitri: Carrino – Pellegrino

La classifica aggiornata:

Pressano 10 pti, Bolzano 8, Conversano 8, Junior Fasano 8, Bologna United 2, Cingoli 0

Nella Poule Promozione volano Bressanone e Trieste, che scappano dalle altre, superando rispettivamente di misura Fondi (23-22) e Siracusa (24-23), entrambe in trasferta. Chiude il quadro la prima vittoria del Padova, che agguanta il terzo posto in classifica, piegando la Metelli Cologne con il punteggio di 25-19.

Risultati e tabellini:

h 17:00 | Fondi – Brixen 22-23 (p.t. 9-12)

Fondi: Scavone, Soliani, Mangiocca, Pestillo, Zizzo 4, Filic 5, D’Ettorre, Conte 2, Matha 3, Dall’Aglio 4, Lauretti, Marrocco, Di Prisco, Rigante 4. All: Giacinto De Santis

Brixen: Pfattner, Oberrauch, Basic, Kovacs, Castro 4, Dorfmann 1, Wieland 1, Wierer, Slanzi 1, Ranalter 5, Basic 4, Lazarevic 2, Brzic 4, Mitterrutzner, Sader 1. All: Rene Kramer

Arbitri: Nicolella – Rispoli

h 18:00 | Teamnetwork Albatro – Trieste 23-24 (p.t. 14-10)

Teamnetwork Albatro: D’Urso, Alvarez 5, Argentino, Bronzo 8, Rubino, Lo Bello, Vasquez, Sortino, Murga 1, Cantore 3, Rosso 2, Calvo A. 1, Vinci 3, Giuffrida. All: Giuseppe Vinci

Trieste: D’Oronzo, Muran 1, Sodomaco 2, Sandrin, Pernic, Crespo 5, Tocchetto, Modrusan, Di Nardo 3, Carpanese 4, Hrovatin, Visintin 1, Udovicic 8. All: Giorgio Oveglia

Arbitri: Fato – Guarini

h 21:00 | Oriago-Padova -Metelli Cologne 25-19 (p.t. 12-6)

Oriago-Padova: Bigon, Nardin G. 4, Rossi 2, Bincoletto 6, Ferronato, Carraro, Zennaro, Pittarella 9, Sarto, Lazzarin 1, De Vettor 1, Nardin N, Nicoletti 2, Cecili. All: Giuseppe Lucarini

Metelli Cologne: Mercandelli 2, Foglia, Pedercini, Soldi 1, Barbariga 2, Piantoni 3, Sirani, Battel, Magri, Manenti M, Lancini 2, Riello 6, Mazza 3, Manenti N. All: Filiberto Kokuca

Arbitri: Zendali – Riello

La classifica aggiornata:

Bressanone 10 pti, Trieste 9, Oriago-Padova 5, Metelli Cologne 5, Teamnetwork Albatro 4, Fondi 3

Foto: FIGH