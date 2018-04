Pallamano: la Nazionale maschile vola in Georgia, novità Stefano Arcieri e Dario Ferrante

E’ una Pasqua di trasferta per la Nazionale italiana di pallamano maschile, che è partita questa mattina verso Tbilisi, dove parteciperà dal 4 al 6 aprile prossimi ad un torneo con Georgia, Finlandia ed Israele, in vista dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Terragona dal 22 giugno al 1 luglio.

Tra i convocati del direttore tecnico Riccardo Trillini manca il portiere italo-tedesco Domenico Ebner, infortunato, il cui posto va ad un altro “straniero”, che risponde al nome di Dario Ferrante, classe 1993, e militante tra le fila dell’Aarau, nella massima serie svizzera.

Assente anche l’ala sinistra Riccardo Pivetta, sostituito dal miglior azzurro nella classifica cannonieri della Serie A Stefano Arcieri, che a 19 anni si sta togliendo notevoli soddisfazioni al Cingoli.

Tra i ritorni annunciati ci sono quelli di Pablo Marrochi e Demis Radovcic, ma soprattutto quello del pivot Martin Doldan, attualmente in forza agli spagnoli del Cuenca, ma con un passato nel Bel Paese, dove ha lasciato un ottimo ricordo.

La lista dei convocati:

1. Fovio Vito (1979 – PO – Junior Fasano)

2. Postogna Thomas (1993 – PO – Koper \ SLO)

3. Ferrante Dario (1993 – PO – Aarau \ SUI)

4. Arcieri Stefano (1998 – AS – Cingoli)

5. Radovcic Demis (1988 – AS – Junior Fasano)

6. Volpi Francesco (1986 – TS – HC Visè \ BEL)

7. Moretti Alessio (1994 – TS – Bozen)

8. Bulzamini Davide (1995 – TS – Saint-Marcel-Vernon \ FRA)

9. Turkovic Dean (1987 – CE – Bozen)

10. Starcevic Ratko (1994 – TS\TD – Alperia Merano)

11. Skatar Michele (1985 – TD – Strasbourg \ FRA)

12. Venturi Giulio (1989 – TD – Junior Fasano)

13. Sonnerer Martin (1992 – AD – Bozen)

14. Sperti Carlo (1995 – AD – Conversano)

15. Marrochi Pablo (1986 – PI – Saint-Marcel-Vernon \ FRA)

16. Doldan Martin (1987 – PI – Balonmano Cuenca \ SPA)

17. Maione Pasquale (1982 – PI – Junior Fasano)

18. Parisini Andrea (1994 – CE – Angers Noyant \ FRA)

Staff Tecnico

Riccardo Trillini (Direttore Tecnico)

Jurgen Prantner (vice-allenatore)

Sergio Palazzi (match analyst)

Staff Sanitario

Valerio Andreozzi

Vincenzo Silvestri

Delegato FIGH

Silvano Seca

Foto: FIGH