Nuoto sincronizzato, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa

Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca al nuoto sincronizzato, rappresentato in Giappone da due specialità: il duo e la gara a squadre.

IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI

104 i pass disponibili, 8 dei quali riservati al Paese ospitante (Giappone). Ogni nazione potrà portare al massimo 8 atlete.

QUALIFICAZIONE GARA A SQUADRE

5 pass saranno in favore delle 5 squadre vittoriose delle rispettive rassegne continentali, ad eccezione dell’Asia che sarà rappresentata dal Giappone. Due posti saranno riservati alle prime due compagini dei Mondiali di Gwangju 2019, basandosi su una combinazione dei risultati tra routine tecnica e libera. Infine nell’Olympic Games Qualification Tournament 2020 le migliori tre squadre avranno diritto a partecipare ai Giochi, parlando di coloro ancora non in possesso del pass.

QUALIFICAZIONE DUO

10 pass per le 10 nazioni già rappresentate nella competizione a quadre; le 5 migliori coppie delle rassegne continentali, ad eccezione dell’Asia rappresentata dal Giappone, e le sette coppie migliori nell’Olympic Games Qualification Tournament 2020 che non abbiano ottenuto il pass nella gara a squadre.













Foto: fonte Deepbluemedia