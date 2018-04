Nuoto, Federica Pellegrini: “Sono contenta di gareggiare nella velocità. Futuro nei 200 sl? Se avrò voglia e…”

Federica Pellegrini, i 200 stile libero ed il futuro in vasca. Questi i temi sviscerati nella lunga ed interessante intervista concessa dalla campionessa di Spinea al Corriere dello Sport. L’azzurra, prossima ad affrontare gli Assoluti di Riccione (10-14 aprile), con la solita schiettezza, ha affrontato gli aspetti relativi all’attualità.

“Da velocista come ci si sente? Come un’italiana in un Paese straniero. Molte cose da scoprire e da imparare, è bello, sono contenta. Mi spinge la curiosità. Vedere dove posso arrivare in una dimensione diversa. So perfettamente di non essere una velocista e che i risultati saranno diversi rispetto al passato. Per cui continuo a gareggiare per amore e passione verso questo sport. Non voglio farmi condizionare dalle vittorie passate e rinunciare a qualcosa che mi fa stare bene. Aspettarsi che il grande campione debba smettere quando è all’apice della carriera è un modo di pensare sbagliato. Decido io se e quanto farlo. I risultati sono importanti ma è diverso l’approccio. A me ora interessa il confronto con me stessa, questo mi dà stimolo per continuare ad allenarmi: la quotidianità resta dura, tra piscina, palestra, collegiali, trasferte. Dopo il 2020 mi piacerebbe vedere anche qualche posto in giro per il mondo, oltre gli alberghi…”, le impressioni di Federica.

200 stile libero si, 200 stile libero no. Le parole della Pellegrini sono le seguenti: “Intanto li farò a Riccione la prossima settimana, con la staffetta dell’Aniene. Nelle gare individuali sono iscritta a 50 e 100 dorso, 50 e 100 stile libero ed è una strana sensazione ragionare solo su una o due vasche. Ma per la mia squadra nuoto i 200 senza problemi. Credo farò l’ultima frazione. Sul farli o meno in futuro, c’è da dire questo: se ho la sensazione di poter fare qualcosa di buono ed anche ho voglia di farla, mi butto e lo faccio. Può essere un 200 come un 400. Ma devo essere convinta io, anche di cosa posso fare. Se devo arrivare ottava, mi tengo il ricordo dell’oro mondiale di Budapest e sono felice così. Quindi quest’anno a Glasgow (agli Europei) punto a far bene nelle varie staffette e ad avvicinare il mio primato dei 100 stile libero (53″18 ndr.)”.













Foto: Diego Gasperoni