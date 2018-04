Nuoto, Fabio Scozzoli strepitoso: super 59.33 sui 100m rana, primato personale dopo 7 anni! Quarto tempo al mondo, da medaglia agli Europei

Fabio Scozzoli sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Dopo essersi laureato Campione d’Europa in vasca corta lo scorso dicembre sui 50m rana battendo il fenomeno Adam Peaty, il 29enne romagnolo conferma il suo eccezionale stato di forma e stampa un notevole 59.33 sui 100 metri rana in occasione dei Campionati Italiani Assoluti che si stanno svolgendo a Riccione: ha migliorato il suo personale di nove centesimi dopo quasi sette anni, quel pazzesco 59.42 che gli permise di vincere la medaglia d’argento ai Mondiali di Shanghai. Il tempo passa ma la classe è davvero intatta ed è ancora capace di regalare grandi emozioni.

Fabio Scozzoli, che grazie a questa vittoria (battuti Zaccaria Casna in 1:01.26 e Federico Poggio in 1:01.42) ha ottenuto anche la qualificazione diretta agli Europei di Glasgow in programma ad agosto, continua a stupire in positivo e fa sognare gli amanti del nuoto, una piacevole garanzia definitivamente ritrovata. Proprio in Gran Bretagna, tra meno di quattro mesi, sarà uno dei grandi protagonisti della rassegna continentale dove è chiamato a una prestazione importante per salire sul podio. Quello di oggi è anche il quarto tempo mondiale dell’anno, classifica dominata dal 58.59 firmato da Adam Peaty ai Giochi del Commonwealth.