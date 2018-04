Nuoto di fondo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa

Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca ai nuoto di fondo, rappresentato in Giappone dalle consuete due gare: 10 km maschile e 10 km femminile in acque libere. Un evento che potrebbe vedere al via anche il nostro Gregorio Paltrinieri, intenzionato a realizzare la magica “doppia” (piscina-acque libere).

IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI

Due gli atleti schierabili per ogni gare (10 km maschile e femminile), per un totale di 50 con due membri del paese ospitante inclusi..

QUALIFICAZIONE PROVE INDIVIDUALI

Per il conseguimento del pass a Cinque Cerchi sarà necessario arrivare tra i primi 10 al Mondiale 2019 di Gwangju (KOR), programmato dal 12 al 28 luglio. Per gli atleti che non abbiano ottenuto la qualificazione nella rassegna iridata, vi sarà a disposizione la FINA Olympic Marathon Swim Qualifier 2020 ed i primi 9 andranno a Tokyo. Gli ultimi 5 posti disponibili saranno riservati agli atleti migliori nelle manifestazioni continentali, non in possesso però della qualificazione.













Foto: profilo twitter Stefano Rubaudo