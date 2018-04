Nuoto, Campionati Italiani 2018: Federica Pellegrini si riscatta nei 100 dorso e annuncia cambiamenti…Tris di farfalliste a Glasgow

Penultima giornata di gare degli Assoluti 2018 nello Stadio del Nuoto di Riccione. Le finali del day-4 hanno regalato prestazioni degne di nota. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto.

100 farfalla uomini

L’atteso confronto dei 100 delfino se lo aggiudica Matteo Rivolta (51″89). Il lombardo grazie ad un’ottima seconda vasca da 27″58 ha preceduto di appena un centesimo Piero Codia (51″90) in una lotta palpitante. Grazie a questi riscontri entrambi gli atleti volano a Glasgow per gli Europei assoluti mentre Federico Burdisso, terzo in questa gara, ha ottenuto il pass per gli Eurojunior di Helsinki (52″58) confermando il suo ottimo campionato qui nella piscina romagnola.

100 dorso donne

Doveva essere duello tra Federica Pellegrini e Margherita Panziera e così è stato. Come ci si poteva aspettare, a prevalere è stata la grande personalità della fuoriclasse di Spinea che con un’ultima vasca di grande livello, da 30″47, ha toccato per prima la piastra in 1’00″03 precedendo la Panziera (1’00″54). Dopo un passaggio molto rapido ai 50 metri da 29″44, Silvia Scalia ha ceduto nei secondi 50 metri chiudendo in 1’00″78. Campionessa tricolore che ha annunciato sviluppi circa il suo futuro che non riguardano né il nuoto né il gossip. Potrebbe essere un’esperienza televisiva.

200 dorso uomini

Quando Matteo Restivo vede questa vasca si “illumina d’immenso”. 1’56″93 per l’atleta della Florentia Nuoto che, grazie ad una prova coraggiosa fin dal primo 50 metri, è andato in fuga chiudendo con il settimo tempo al mondo in questo 2018. A completare il podio Luca Mencarini (1’58″04) e Christopher Ciccarese (1’58″64) che poco hanno potuto contro il recordman nazionale.

200 farfalla donne

La gara con il segno “+” della giornata. Alessia Polieri, Ilaria Bianchi ed Ilaria Cusinato staccano il biglietto per la Scozia nella specialità. La vittoria è andata alla delfinista dell’Imolanuoto, bravissima nell’ultima vasca a recuperare terreno su una Bianchi partita molto forte, nel tentativo di prendere di sorpresa le rivali. Polieri non si è lasciata troppo influenzare chiudendo in 2’08″15 battendo la nuotatrice della Fiamme Azzurre (2’08″33) ed una Cusinato in grande spolvero nella seconda parte dell’atto conclusivo, terza al tocco in 2’08″76.

200 rana uomini

Luca Pizzini si è confermato leader in questa specialità. Il ranista allenato da Matteo Giunta (tecnico di Federica Pellegrini) è stato l’unico ad abbattere il muro dei 2’10” stampando il crono di 2’09″91. Una gara di passo quella di Pizzini, toccando ai 100 metri con il tempo di 1’02″35 e non soffrendo mai la concorrenza dei propri avversari. Alle sue spalle Edoardo Giorgetti (2’11″41) e Flavio Bizzarri (2’11″91).

50 stile libero donne

Lucrezia Raco è stata la più veloce nell’acqua bianca dell’unica vasca dello stile libero. 25″33 per lei a precedere la favorita Erika Ferraioli (25″40) e Nicoletta Ruberti (25″49). Una gara su livelli non proprio eccelsi che confermano le difficoltà nel settore femminile dello stile libero veloce.

200 stile libero uomini

Filippo Megli era indicato come il favorito ed il nuotatore della Florentia Nuoto ha ottenuto il titolo tricolore con il tempo di 1’47″78. Coraggiose le sue quattro vasche (passaggio ai 100 metri di 51″93). Il 28″02 dell’ultimo 50 metri ha messo in luce un calo fisiologico che non toglie nulla però alla bontà della sua prova. In seconda piazza Stefano Di Cola (1’48″76) ed in terza Mattia Zuin (1’48″93).

4×200 stile libero donne

Più che il successo delle Fiamme Oro in 8’04″00, i fari erano tutti per la frazione della Pellegrini. La veneta ha completato la terza frazione dell’Aniene (in quarta piazza al termine della gara a squadre) in 1’56″67, manifestando soddisfazione per la sua prova e chissà se ci sarà il grande ritorno nell’individuale…Tornando alla cronaca, detto della vittoria delle Fiamme Oro, sul podio troviamo il Centro Sportivo Esercito (8’05″32) ed il Centro Sportivo Carabinieri (8’08″97).













Foto: Diego Gasperoni