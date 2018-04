Mountain bike, Europei Downhill 2018: tre bronzi per l’Italia! Johannes Von Klebelsberg sul podio tra gli Elite, Lelia Tasso e Stefano Introzzi tra gli Juniores

Si sono svolti oggi a Lousã (Portogallo) gli Europei di Downhill della Mountain Bike. Ottima giornata per l’Italia che sale sul podio in tre delle quattro gare in programma. Arrivano infatti tre medaglie di bronzo: Johannes Von Klebelsberg tra gli Elite, Lelia Tasso e Stefano Introzzi tra gli Juniores. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata.

Partiamo dalla gara maschile Elite dove trionfa l’idolo di casa, il portoghese Francisco Pardal che fa registrare il miglior tempo fermando il cronometro su 4:11.306. Per 11 centesimi si deve invece accontentare dell’argento il francese Benoit Coulange. Sul terzo gradino del podio troviamo il nostro Von Klebelsberg, che chiude con un distacco di 1.709 dalla testa e riesce a mettersi alle spalle l’altro portoghese Emanuel Pombo (+2.697). Per il 22enne di Bolzano arriva così il prima grande risultato della carriera, che speriamo possa essere anche il trampolino di lancio verso i vertici di questa specialità. Per quanto riguarda gli altri azzurri Loris Revelli chiude al 12° posto, mentre Francesco Colombo al 24°.

Passiamo quindi alla gara femminile dove la slovena Monica Hrastnik domina la gara e conquista il titolo con il tempo di 4:46.855. A 2.992 troviamo la francese Morgane Charre, mentre terza troviamo la svizzera Camile Balanche, staccata addirittura di 18.659. Chiude invece ai piedi del podio l’azzurra Veronika Widmann, che si piazza al quinto posto con un ritardo di 33.159.

Concludiamo infine con le categorie Juniores. Al maschile successo ancora del Portogallo, con Tiago Ladeira che trionfa davanti al pubblico di casa, mettendosi alle spalle il tedesco Mika Hopp. Bronzo per l’azzurro Stefano Introzzi che chiude con un ritardo di 1.828, ma a meno di 5 decimi dall’argento. Al femminile conquista invece il titolo la francese Nastasia Gimenez davanti all’austriaca Valentina Höll. Sale sul podio Lelia Tasso, anche se con un distacco molto elevato dalla testa (48.318). Non avevano invece preso il via gli altri due italiani Luca Conte e Carola Favoino, caduti nelle fasi precedenti.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA MOUNTAIN BIKE













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Federciclismo