Motomondiale, GP Argentina 2018: qualifiche sabato 7 aprile. Gli orari e come vederle in diretta e in differita su Sky e TV8

Sabato 7 aprile sarà tempo di qualifiche sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), seconda prova del Motomondiale 2018. Un time-attack che si preannuncia infuocato in tutte le classi. Nella MotoGP Andrea Dovizioso vorrà sfatare il tabù argentino mentre Marc Marquez guadagnare la pole e proiettarsi alla gara di domenica con fiducia. Attenzione poi alle Yamaha che l’anno scorso fecero doppietta. La M1 su questa pista ha sempre fatto grandi cose per cui attendiamoci da Maverick Vinales e Valentino Rossi grandi cose. E poi da non sottovalutare Daniel Pedrosa e Jorge Lorenzo che, messi in ombra dai propri compagni di squadra, vorranno mettersi in evidenza.

In Moto2 e Moto3 ci sarà il solito scontro Italia-Spagna: nella media cilindrata Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia vanno a caccia di conferme, opposti ad Alex Marquez mentre minima cilindrata la truppa guidata da Enea Bastianini e Niccolò Antonelli vorrà contrastare Jorge Martin e soci. Di seguito la programmazione dell’evento coperto da Sky Sport e TV8 (in chiaro) oltre che dalle DIRETTE LIVE testuali di OASport.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Sabato 7 aprile

ore 14.00-14.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 14.55-15.40, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 15.55-16.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 17.35-18.15, Moto3, Qualifiche, diretta

ore 18.30-19.15, Moto2, Qualifiche, diretta

ore 19.30-20.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 20.10-20.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 20.35-20.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 7 aprile

ore 17.35-18.15, Moto3, Qualifiche, diretta

ore 18.30-19.15, Moto2, Qualifiche, diretta

ore 20.10-20.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 20.35-20.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Valerio Origo