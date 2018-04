MotoGP, Mondiale 2018: tra i due litiganti…gode Andrea Dovizioso. Il forlivese guadagna terreno e supera lo scoglio argentino

Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ il caso di Andrea Dovizioso, dopo il sesto posto ottenuto nel GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP.

Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati, ha sofferto davvero tanto, nel corso della gara sudamericana, con le difficoltà di percorrenza in curva della propria moto su un asfalto umido, tendente all’asciutto, il feeling con l’avantreno era decisamente sotto il livello atteso. Si prospettava, dunque, una corsa simile al round di Phillip Island (Australia) del 2017 quando il “Dovi”, remando controcorrente, doveva cercare di limitare i danni.

Ci ha pensato Marc Marquez ad agevolare l’opera del forlivese. Lo spagnolo, sul tracciato di Termas de Rio Hondo, era atteso ad un dominio. Più veloce di tutti nei turni di libere, lo pilota della Honda partiva sesto per l’andamento altamente inaspettato delle qualifiche dove, con una pista umida/asciutta, Jack Miller ha fatto il numero. Tuttavia, al di là dell’episodio del time-attack, la velocità dimostrata nel corso del weekend lasciava presagire una corsa griffata dal “93”.

Da un certo punto di vista lo è stata… Il Cabronçito ne ha combinate di tutti i colori: dallo spegnimento della moto poco prima del via al contatto con il connazionale Aleix Espargaro (Aprilia) e poi con Valentino Rossi. Incidente quest’ultimo che ha portato alla penalità di 30″, al 18° posto finale per lui ed a tante polemiche. Di questo gran caos, dunque, ha approfittato il buon Andrea che così, nel giorno di Cal Crutchlow (primo al traguardo e in vetta della graduatoria generale davanti a Dovizioso), guadagna punti nei confronti di Marc (+15) ed anche dello stesso Valentino (+19).

Scoglio argentino superato, dunque, per il centauro della Rossa, consapevole però che su alcune piste ci sarà ancora tanto da soffrire e non sempre il campione del mondo sarà in versione “vena chiusa“.













