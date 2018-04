MotoGP Andrea Dovizioso, GP Argentina 2018: “Confortanti le risposte avute in Qatar. Sono fiducioso per questo weekend”

Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend del GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Andrea Dovizioso ha risposto alle domande di rito dei giornalisti presenti.

Il forlivese ha fatto il punto della situazione, presentandosi a questo round in vetta al campionato, dopo il successo di Losail (Qatar): “Dopo il bel campionato scorso, essersi confermati nel primo appuntamento è stato importante – ha sottolineato il centauro italiano – Per cui le risposte sono state confortanti. Nelle ultime settimane ho potuto allenarmi bene ed ora ci concentriamo nelle prossime gare. Vedremo come andremo su circuiti che, l’anno scorso, ci hanno fatto soffrire. Il mio rapporto con questa pista è un po’ strano: ho avuto alti e bassi. Però la moto di quest’anno è migliore, l’asfalto è nuovo per cui dobbiamo solo aspettare…”.

E sul problema ai freni avuto dal compagno di squadra Jorge Lorenzo, nella gara qatariana, Dovizioso si è mostrato preoccupato ma, nello stesso tempo, fiducioso che tutto sia stato risolto: “E’ un qualcosa di estremamente pericoloso per il nostro sport, tuttavia sono fiducioso che si sia trovata una soluzione. Non è facile però gestire il tutto in modo semplice”-













Foto: Lorenzo Di Cola