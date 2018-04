Motocross, GP Trentino MXGP 2018: Jeffrey Herlings vince gara-1. Antonio Cairoli rimonta e chiude quarto

Fin qui si erano sempre classificati primo e secondo ma in gara-1 del GP del Trentino, invece, Jeffrey Herlings è stato il primo a piazzare il break, vincendo e approfittando di una giornata storta di Antonio Cairoli, giunto quarto al traguardo della prima manche sul circuito di Pietramurata.

L’olandese ha fatto la sua solita gara, scattando meglio di tutti dal cancelletto di partenza e conducendo in solitaria fino alla bandiera a scacchi, a differenza di Tony, che invece è stato costretto alla rimonta da uno scatto non perfetto: Cairoli ha scelto l’esterno, si è trovato nel traffico ed è scivolato fino alla decima posizione, diventata ottava dopo il primo giro, mentre il suo rivale era già scappato via. Ci ha messo un po’ a riprendersi, ma da gran campione il siciliano ha preso a macinare giri su giri (con un ritmo a tratti anche superiore a quello di Herlings), rimontando fino ad issarsi al quarto posto, ottenuto con una manovra fenomenale superando all’esterno Tim Gajser (Honda) proprio davanti allo spicchio dedicato ai tifosi dello sloveno.

Herlings ha controllato quindi la corsa, per quanto il belga Clement Desalle sia stato un osso duro da staccare. Il pilota della Kawasaki è riuscito a tenere il ritardo intorno ai 2″ (ha realizzato il giro più veloce), ma ogni volta che provava ad avvicinarsi l’olandese rispondeva scappando via. Il distacco tra i due al traguardo è stato di 5″, mentre poco più distante si è piazzato il francese Romain Febvre (Yamaha).

La top ten, poi, alle spalle di Cairoli e Gajser, è completata dal francese Gautier Paulin (Husqvarna), dall’olandese Glenn Coldenhoff (KTM), dallo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) e dai belgi Julien Lieber (Kawasaki) e Jeremy Van Horebeek (Yamaha). Il migliore degli altri italiani è stato Alessandro Lupino, 14° al traguardo con la sua Kawasaki.

La top ten di gara-1 del GP del Trentino di MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:45.091 19 0:00.000 0:00.000 1:47.542 5 55.5

2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:50.719 19 0:05.628 0:05.628 1:47.422 5 55.6

3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:57.928 19 0:12.837 0:07.209 1:47.816 5 55.4

4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:12.372 19 0:27.281 0:14.444 1:47.726 8 55.4

5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:16.568 19 0:31.477 0:04.196 1:48.536 3 55

6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:27.948 19 0:42.857 0:11.380 1:49.501 4 54.5

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:31.848 19 0:46.757 0:03.900 1:50.110 10 54.2

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:33.324 19 0:48.233 0:01.476 1:49.607 11 54.5

9 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 35:40.201 19 0:55.110 0:06.877 1:49.977 6 54.3

10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:41.140 19 0:56.049 0:00.939 1:50.358 7 54.1













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOCROSS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo