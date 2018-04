LIVE Volley, Finale Scudetto 2018: Perugia-Civitanova, gara3 in DIRETTA: 2-0. Sfida tricolore stellare: Lube e Block Devils per lo scatto vincente

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, gara3 della Finale Scudetto di volley maschile. Al PalaEvangelisti si gioca una partita fondamentale per le sorti dell’intera serie attualmente in parità: vincere oggi significherebbe compiere un passo importantissimo verso il tricolore. La Lube si è resa protagonista di un rimonta stellare in gara2 grazie alla quale è riuscita a sconfiggere i Block Devils e a impattare i conti: oggi i Campioni d’Italia cercheranno il colpaccio in trasferta, la Sir vuole regalare una gioia ai propri tifosi e avvicinarsi al primo storico scudetto.

Si preannuncia una partita altamente spettacolare e intensa, ricca di colpi di scena e assolutamente palpitante, tutta da vivere. L’equilibrio regna sovrano tra le due squadre, può succedere di tutto. Da una parte Ivan Zaytsev e Aleksandar Atanasijevic, dall’altra Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov. Ma anche tanti altri campioni come i centrali Podrascanin, Anzani, Stankovic oltre ai registi Luciano De Cecco e Micah Christenson.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, gara3 della Finale Scudetto di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto per punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













19-21 Errore al servizio di Perugia

19-20 in rete la battuta di Christenson

18-20 In campo la diagonale di Sokolov

18-19 Atanasijevic!!! Da zona 2

17-19 Fuori l’attacco staccato da rete di Berger

17-18: Free ball per Candellaro che non sbaglia!!!

17-17 Out la battuta di Podrascanin

17-16 La palla spinta di Berger sulle mani del muro!!!

16-16: Sandeeeeerrrrr!!! Ma che alzata ro0vesciata di Juantorena dopo la ricezione problematica di Civitanova

16-15 La palla spinta di Atanasijevic

15-15 C’è l’invasione di Podrascanin

16-14: Muroooooooooooooo!!! Podrascaniiiiiin

15-14: Atanasijeeeeeeeeeeeviiiiiiic da seconda linea!!! Che botta in parallela

14-14: Sokolooooooooooooooovvvvv!!! Diagonale vincente

14-13 Atanasjieviiiiiiiiiiiiiiiiic!!! Da zona 2

13-13: Sanderrrrrrr Pipe vincente

13-12 Berger!!! Sulle mani del muro

12-12 Non riesce la difesa di Perugia

12-11 Block out anche per Berger su Christenson

11-11 Mani out di Juantorena da zona 4

11-10 Out Sanders al servizio

10-10: Sandeeeeeeeeerrrrrs! Aceeeeeeeeee. Parità

10-9 Out la battuta di Zaytsev

10-8 Ancora errore al servizio Civitanova

9-8 Tesa al centro di Cester!!! Bellissima

9-7 errore al servizio Civitanova

8-7 Sanders in diagonale da zona 4

8-6 Primo tempo di Anzani!!!

7-6 Aceeeeeeeeeeeeeeee Juantorenaaaaaaaaa!!!

7-5 Juantorena sulle mani del muro

7-4 Atanasijeviccccc!!! Da seconda linea

6-4 Juantorena da zona 4 sulle mani del muro

6-3 Anzaniiiiiiiii!!! Primo tempooooo

5-3 Sokolov da zona 2

5-2 Murooooooooooooo!!! Anzaniiiiiiiiiiiii

4-2 Dopo due difese di Perugia arriva l’errore di Juantorena

3-2 Sulle mani del muro l’attacco di Berger

2-2 Juantorenaaaaa!!! Mano out

2-1 Chiamata fuori la battuta di Zaytsev ma era dentro

2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeeev

1-0 Si riparte con l’ace di Zaytsev

25-21 Atanasijeviiiiiiic!!! Contro il muro a tre: vince lui e vince Perugia il set: 2-0

24-21: Out anche la battuta di Juantorena

23-21: Sander la pipe vincente

23-20 Out la battuta di Christenson

22-20: Sander!!! Sulle mani del muro

22-19: Aceeeeeeeeeeeeeee!!! Podrascaniiiiiiiiiiin

21-19 Murooooooo!!! Podrascaniiiiin

20-19: Juantoneaaaaa!!! Mano out

20-18 Errore Sander

19-18 Atanasijevic out

19-17: Cester primo tempo

19-16 Atanasijevic!!! Diagonale

18-16 Errore Civitanova

17-16 Sokolov da zona 2 in parallela!

17-15: Muroooooooooo!!1 Podrascaniiiiiin!!!

16-15 Atanasijevic muro out da seconda linea

15-15: Muroooooooooooooo!!! Cesteeeeeeerrrrr!!! Di nuovo parità

15-14 Muroooooo!!! Sokolov!!!!

15-13: Out Berger in battuta

15-12: Atanasijevic!!! Da seconda linea

14-12: Diagonale da zona 2 di Juantorena! Che alzata di Christenson

14-11 Out l’attacco di Sokolov, prova la fuga Perugia

13-11 Anzani!!! Primo tempo stratosferico

12-11 Juantorena sulle mani del muro avversario

12-10 Bergerrrrr!! Chiude un’azione infinita e spettacolare

11-10 Out il muro di Perugia sull’attacco di Kovar

11-9 Out la battuta di Kovar

10-9 Parallela vincente di Kovar

10-8: Out la diagonale di Kovar

9-8 Berger

8-8 Lungolinea di Sokolov!

8-7 Errore al servizio Stankovic

7-7 invasione di Zaytsev

7-6 Out la battuta di Juantorena

6-6: Sokolov!!! Diagonale perfetta

6-5: Muroooooooooooo!!! Anzaniiiiiii!!! Ferma Juantorena e regala il vantaggio a Perugia

5-5 Atanasjievicccccccc!!! Chiude un azione lunga il serbo e pareggia il conto

4-5 Errore di Christenson nell’alzata di primo tempo, ne approfitta Perugia che contrattacca con una grande diagonale di Berger

3-5 Stavolta Atanasijevic non sbaglia da zona 2

2-5 Out da zona 2 Atanasijevic

2-4 Che difesaaaa!!! Palla a un centimetro da terra nel campo di Civitanova e poi arriva il muro dei marchigiani!!!

2-3 Attacco di Juantorena sulle mani del muro

2-2 Out la parallela di Russell

2-1 Perugia: Atanasijevic

Primo set: Perugia-Civitanova 25-21

25-21 Sbaglia Juantorena al servizio.

24-21 Muro vincente Stankovic.

Time out Perugia.

24-20 Ace Juantorena.

24-19 Primo tempo di Stankovic.

24-18 Sbaglia Atanasjevic in battuta.

24-17 Attacco di Russell.

23-17 Sbaglia in battuta anche Podrascanin.

23-16 Sbaglia anche Cester al servizio.

22-16 Servizio out Zaytsev.

Time out

22-15 Murato Cester.

21-15 Kovar serve out.

20-15 Primo tempo out di Podrascanin.

20-14 Primo tempo vincente di Cester.

20-13 Attacco vincente di Zaytsev.

19-13 Sokolov sbaglia al servizio.

18-13 Attacco vincente di Kovar.

18-12 Ace Anzani.

17-12 Muro vincente di Podrascanin.

16-12 Anche Stankovic serve out.

15-12 Russell serve out.

15-11 Anzani murato out.

14-11 Attacco vincente Sokolov.

Time out Civitanova.

14-10 Ace Atanasjevic.

13-10 Muro Anzani.

12-10 Errore al servizio Perugia.

12-9 Attacco vincente Atanasjevic.

11-9 Zaytsev sbaglia al servizio.

11-8 Zaytsev attacco vincente.

10-8 De Cecco serve out.

10-7 Kovar attacca out dopo deviazione del nastro.

9-7 Primo tempo vincente di Podrascanin.

8-7 Atanasjevic mani out.

8-6 Sokolov attacca out

7-6 Russell serve out

7-5 Atanasjevic muro out

6-5 Atanasjevic out.

6-4 Sokolov interrompe la serie di Perugia.

6-3 Juantorena attacca out.

5-3 Atanasjevic ace.

4-3 Primo tempo vincente di Anzani.

3-3 Sokolov attacca e si fa perdoneìare

3-2 Juantorena si riscatta.

3-1 Anzani mura Sokolov

2-1 Attacco di Zaytsev vincente.

1-1 Juantorena mani fuori.

1-0 Attacco devastante di Russell.

INIZIA PERUGIA-CIVITANOVA

(foto Valerio Origo)