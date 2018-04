LIVE Superbike, GP Aragon 2018 in DIRETTA: gara-1. Domina Jonathan Rea su Davies e Fores, quarto Melandri

Bentrovati alla DIRETTA LIVE di Gara-1 del Gran Premio di Aragon del Mondiale Superbike 2018. Siamo giunti al terzo appuntamento di una stagione quanto mai avvincente ed imprevedibile. La superpole è stata di Marco Melandri, che ha preceduto di pochi millesimi le due Kawasaki di Jonathan Rea e Tom Sykes. Quattro gare in questo avvio di Mondiale 2018 e ben tre vincitori diversi. Sarà così anche ad Aragon? Non vi rimane che seguire la DIRETTA LIVE scritta di Gara-1 che si correrà alle ore 13.00 al MotorLand di Aragon. Chi la spunterà? (foto Valerio Origo)

La cronaca della Superpole













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

14.11 Si chiude qui, dunque, il sabato del GP di Aragon. Si torna in pista domani con Gara-2 alle ore 13.00. Ringraziandovi per la cortese attenzione vi rimandiamo alla giornata di domani! Grazie e buon proseguimento

14.10 CLASSIFICA GENERALE

1 JONATHAN REA KAW 94 PUNTI

2 MARCO MELANDRI DUC 80 PUNTI

3 CHAZ DAVIES DUC 77 PUNTI

4 XAVI FORES DUC 76 PUNTI

5 ALEX LOWES YAM 57 PUNTI

6 MICHAEL VAN DER MARK YAM 56 PUNTI

7 TOM SYKES KAW 53 PUNTI

14.07 Tripletta britannica, dunque, in Gara-1 ad Aragon con Jonathan Rea che allunga in classifica generale grazie alla seconda vittoria stagionale

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP ARAGON

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 3 1’51.088 304,2 1’49.574 306,8 69 1

2 5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 3 0.208 1’51.210 308,6 1’49.853 306,8 48 5

3 11 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 3 0.641 1’51.079 312,1 1’51.065 306,8 57 4

4 3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 3 1.161 1’51.420 310,3 1’49.644 301,7 43 7

5 1 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 3 1.541 1’51.243 314,9 1’49.543 309,5 67 2

6 6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 3 1.842 1’51.175 316,7 1’49.863 309,5 45 6

7 4 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 3 2.891 1’51.608 311,2 1’49.667 308,6 60 3

8 19 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 3 6.567 1’52.000 307,7 1’51.867 295,9 21 9

9 16 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 3 6.580 1’52.077 306,8 1’51.777 304,2 18 10

10 18 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 3 6.798 1’52.502 305,9 1’51.845 300,8 12 14

11 13 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 3 7.171 1’52.802 314,0 1’51.609 306,8 9 16

12 17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 3 7.310 1’52.682 317,6 1’51.832 307,7 8 17

13 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 3 7.385 1’52.610 314,9 1’50.197 305,9

14 20 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 3 8.956 1’52.717 308,6 1’51.961 304,2 5 18

15 14 34 D. GIUGLIANO ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 3 10.016 1’53.239 311,2 1’51.632 305,9

16 15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 3 10.556 1’52.881 309,5 1’51.718 301,7 13 13

17 21 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 3 11.915 1’54.288 300,8 1’53.349 295,9 1 19

18 9 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2 1 Lap 1’52.294 309,5 1’50.607 305,9 42 8

19 10 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 2 1 Lap 1’52.091 307,7 1’50.809 305,9 11 15

20 7 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 2 1 Lap 1’51.987 308,6 1’50.055 303,4 14 12

ARRIVO – Grande vittoria per Jonathan Rea che rimette tutto nei suoi canoni, ovvero gara gestita con accortezza prima della zampata finale! Podio completato da un rimontante Chaz Davies che precede di pochi millesimi Xavi Fores. Quarto un Marco Melandri un po’ spento e che rovina tutto all’ultimo giro

ARRIVO – VINCE REA! POI DAVIES E FORES! Quarto Melandri, quinto van der Mark, sesto Sykes, settimo Lowes ottavo l’esordiente Rinaldi!

ULTIMO GIRO Davies ci prova su Fores! E ce la fa alla penultima curva!

ULTIMO GIRO Melandri rientra comodamente in quarta posizione e non può che fare da spettatore alla battaglia tra Davies e Fores

ULTIMO GIRO Jonathan Rea lo inizia nettamente primo, poi Fores e Davies mentre Melandri SBAGLIA IN CURVA1 e perde tantissimo tempo!

16/17 Le tre Ducati sono in un fazzoletto! Si deciderà tutto all’ultimo giro, per la seconda e terza piazza

16/17 Corpo a corpo tra Melandri e Davies, con Fores che cerca di scappare via

16/17 Inizia il penultimo giro! Rea ormai vola via incontrastato, mentre alle sue spalle Fores è secondo con Melandri che risorpassa Davies che lo aveva beffato poche curve fa

15/17 Il margine vola a 1.6 per Rea, con Fores che sembra fare da tappo nel “derby Ducati”

15/17 Siamo a 3 giri dalla conclusione! Jonathan Rea gestisce un secondo su Fores che viene attaccato da Melandri in più punti, ma lo spagnolo non cede

14/17 SCAPPA REA! Fores, Melandri e Davies sembrano non poter tenere il ritmo del campione in carica

14/17 ROMPE GLI INDUGI REA! 7 decimi su Fores, poi Melandri e Davies in corpo a corpo

13/17 Attenzione Rea scappa via! 8 decimi su Fores

Leon Camier è stabile e cosciente e viene portato all’ospedale di Alcaniz

🏥 MEDICAL DIRECTOR INFO: #2 CAMIER (#WorldSBK): Will be transported to Alcañiz Hospital for deeper assessments. He is stable.#AragonWorldSBK — WorldSBK (@WorldSBK) April 14, 2018

13/17 REA DI NUOVO DAVANTI! Grande sorpasso in curva1 su Fores, Melandri fa da spettatore con Davies che in un amen si è riportato sotto

12/17 Rea inizia a farsi vedere nei confronti di Fores.. il campione del mondo vuole la vittoria! Lowes ripassa Rinaldi per il sesto posto

12/17 Sul traguardo passa ancora Fores davanti a tutti con Rea e Melandri al seguito, mentre Davies non riesce a chiudere il gap su Melandri..

11/17 7 giri alla conclusione! Fores mantiene la vetta con Rea in scia, poi Melandri e Davies a 6 decimi dal compagno. Dal quinto posto in poi c’è il vuoto

10/17 Rea sembra particolarmente arrabbiato, non crediamo che lasci vita facile a Fores…

10/17 Fores inizia un nuovo giro con Rea e Melandri vicinissimi. Davies è a 8 decimi, poi van der Mark e Rinaldi!

9/17 Fores prova a guidare con ill suo ritmo, mentre Davies alle spalle si rimette in scia a Melandri!

9/17 Attacco durissimo di Fores su Rea in curva1 e lo spagnolo vola al comando! Rea accusa il colpo e Melandri si rifà sotto! Che spettacolo ad Aragon!

9/17 Ancora Rea al comando ma Fores lo sta davvero insidiando, Melandri perde qualche metro, DAvies è a 1.715 mentre van der Mark è a 3.5

8/17 Fores salta Melandri senza sforzi e si mette in scia a Rea. Il romagnolo sembra fare fatica a rispondere e perde qualche metro

8/17 Passa sul traguardo Rea con Melandri e Fores, mentre al quarto posto c’è Davies con van der Mark davanti ad uno scoppiettante Rinaldi!

7/17 Rea tiene la vetta senza patemi, mentre Fores si fa minaccioso su Melandri

7/17 Chaz Davies prova a forzare il ritmo per non perdere terreno dal trio di testa! Il britannico ha staccato gli inseguitori ma rimane a un secondo e mezzo dai primi

6/17 Il trio di testa mantiene 1.1 su Davies che, a sua volta, ha un secondo su Davies, van der Mark e Lowes

6/17 Rea Melandri e Fores proseguono di comune accordo con 1.278 sugli inseguitori. Michael Rinaldi passa Sykes e sale in settima posizione!

5/17 Rea si porta dietro Melandri e Fores, mentre c’è già 1,124 su Davies, Lowes e van der Mark che ha passato Sykes

5/17 Rea taglia il traguardoo con 234 millesimi su Melandri, poi Fores, Lowes e Davies. Tutti molto vicini

4/17 Melandri passa Lowes! Grande staccata del ravennate! Rea prova a fuggire!

4/17 Rea non lascia scampo a Lowes e lo ripassa senza sforzi, terzo Melandri che ha appena un decimo su Fores

4/17 Lowes comanda il gruppo con pochi centesimi su Rea, terzo Melandri in battaglia con Fores, quindi DAvies che ha passato Sykes!

3/17 Errore di Rea e Lowes lo passa!

3/17 Rea passa sul traguardo con 369 millesimi su Lowes, poi Melandri a tre decimi dal britannico, quarto Fores, quinto Sykes poi Davies

2/17 Rea ha già mezzo second su Lowes, poi Melandri ormai nelle grinfie degli inseguitori

2/17 Rea taglia il traguardo primo, poi Lowes , mentre Melandri viene ripreso da Sykes, Fores, DAvies e van der Mark

1/17 Rea prova a spingere e allungare il gruppo, Lowes e Melandri provano a non cedere

1/17 Melandri tenta l’attacco a Rea, ma non riesce. Lowes passa il romagnolo e si riporta in seconda posizione, quarto Sykes poi Fores e Davies

PARTENZA Scatta bene Rea ancora una volta, e stavolta il campione del mondo prende subito la testa

13.29 Si parte per il giro di warm-up, con Lorenzo Savadori pronto al via! Incredibile!

13.28 Di nuovo tutti i piloti sono sulla griglia di partenza, con un solo tecnico al proprio fianco, pronti per il via del giro di riscaldamento

13.27 Tutto pronto anche per i piloti Yamaha

🇪🇸 The restarted @WorldSBK Race 1 will be 17 laps & will start at 1:30pm CEST (5 mins)! The @PataYamahaWSBK boys will line up in their original grid positions on the second row:@alexlowes22 P5@mickeyvdmark P6#YamahaRacing | #AragonWorldSBK | #WeR1 | #WorldSBK pic.twitter.com/t1sn6rzEsB — Yamaha Racing (@yamaharacingcom) April 14, 2018

13.26 I piloti iniziano a fare il loro secondo ingresso in pista..

13.25 Cinque minuti alla nuova ripartenza..

13.23 Rivedendo la dinamica del botto, Camier è scivolato e Torres e Savadori non l’hanno potuto evitare centrandolo in pieno. Davvero un brutto incidente!

13.20 Ribadiamo le indicazioni. Si ripartirà alle ore 13.30 per un nuovo GP, ma con 17 giri anzichè 18. Tutto da rifare per Rea che provava la fuga..

13.18 Notizie su Leon Camier. Il pilota britannico è stato portato al centro medico per un controllo. Speriamo che non ci sia nessun problema

🏥 MEDICAL DIRECTOR INFO: #2 CAMIER (#WorldSBK): taken to medical center for check up#AragonWorldSBK — WorldSBK (@WorldSBK) April 14, 2018

13.17 Si ripartirà alle 13.30!

📆 NEW SCHEDULE: Race Start: 13:30 Local Time 17 Laps#AragonWorldSBK — WorldSBK (@WorldSBK) April 14, 2018

13.17 La direzione gara annuncia che si ripartirà con procedura rapida ma la gara sarà di 17 giri.

RACE DIRECTION: Quick Restart Procedure. New Race distance: 17 Laps#AragonWorldSBK — WorldSBK (@WorldSBK) April 14, 2018

13.16 Gli inservienti stanno riportando alla normalità la via di fuga di curva 11.. ci vorrà ancora tempo per la ripartenza..

13.15 Al momento dello stop la Yamaha aveva portato Lowes nella piazza d’onore e van der Mark in sesta.. ecco i protagonisti fermi ai box

🇪🇸 @WorldSBK Race 1 has been red-flagged on lap 4 of 18!🚩 The @PataYamahaWSBK were on it but are now back in the box!@alexlowes22 was P2 when the flag came out and @mickeyvdmark P6 New schedule to be announced shortly…#YamahaRacing | #AragonWorldSBK | #WeR1 | #WorldSBK pic.twitter.com/bURTBeR2Rq — Yamaha Racing (@yamaharacingcom) April 14, 2018

13.13 Le immagini della caduta non sono affatto belle..

Wat een crash…! Torres, Savadori en Camier tegen het asfalt. Rode vlag nu #WorldSBK #AragonWorldSBK pic.twitter.com/52poh4hL5E — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 14, 2018

13.12 Piloti nuovamente all’interno dei box in attesa di notizie.. il luogo dell’incidente deve essere rimesso in sicurezza, ma soprattutto bisogna vedere le condizioni di Camier..

13.10 Attendiamo novità sulla nuova procedura di partenza. Di sicuro il pilota che ha avuto la peggio è stato Leon Camier.. speriamo non sia niente di grave. Gli altri protagonisti coinvolti, invece, si sono allontani sulle proprie gambe

13.09 La conferma della direzione gara

🚩 RACE DIRECTION: Session red-flagged due to incident at Turn 11. New schedule to be announced.#AragonWorldSBK — WorldSBK (@WorldSBK) April 14, 2018

4/18 i piloti stanno tornando ai box perchè in curva 11 non c’è garanzia di sicurezza, con le moto che hanno perso olio ed i piloti che vengono assistiti dagli steward..

4/18 BANDIERA ROSSA!

3/18 BRUTTA CADUTA! Torres, Camier e Savadori finiscono nella ghiaia di curva 11. Sembra tutto ok per i piloti, ma l’incidente era stato rovinoso

3/18 Rea ancora al comando con Lowes in scia, mentre Davies si mette a spingere per forzare i tempi. Sykes quarto, mentre Melandri vede van der Mark avvicinarsi sempre più

2/18 Davies passa Sykes sul rettilineo lungo!

2/18 Rea prova a comandre ma non sta staccando gli avversari. Davies si fa arrembante su Sykes, mentre vediamo se Melandri si sveglia

GIRO 2/18 Lowes attacca Rea in curva1 ma il campione del mondo chiude la porta. Terzo Sykes poi Davies e Melandri che sembra essere rimasto sulla griglia!

GIRO1/18 Rea risponde subito e infila il ravennate dopo pochi metri e anche Lowes lo imita. Melandri è terzo

PARTENZA Parte bene Rea, ma Melandri tiene la vetta ed è primo in curva1

13.01 Tutti pronti sulla griglia! 18 giri di fuoco ad Aragon in arrivo!

13.00 I piloti stanno affrontando la ultima parte della pista.. tra poco saranno schierati sotto al semaforo

12.59 Nessun problema per i protagonisti che ora vanno ad affrontare il tracciato spagnolo.. Le temperature non sono elevate e questo potrebbe richiedere ulteriore warm-up per le gomme

12.59 Se ne vanno ombrelline e tecnici, si parte per il giro di allineamento!

12.58 Leon Camier è prontissimo sullo schieramento!

12.57 I piloti stanno infilando i caschi e salendo in moto.. manca poco per il giro di riscaldamento!

12.56 Manca poco al via, il cielo non promette niente di buono, ma sembra che la pioggia non sia in arrivo, al momento

Los pilotos del #WorldSBK ya ocupan sus posiciones de parrilla para la primera carrera que arranca a las 13h #AragonWorldSBK pic.twitter.com/3i1xl8U4nV — MotorLand Aragón (@AragonMotorLand) April 14, 2018

12.55 Cinque minuti al via, tutto pronto in griglia

12.54 In classifica generale comanda Johnathan Rea con 69 punti, quindi Melandri con 67 e Fores con 60, Davies con 57

12.52 Si corre sul MotorLand di Aragon con i suoi 5344 metri ed un layout che unisce curve lente a lunghi rettilinei

12.50 Dieci minuti al via di Gara-1! Sale la tensione al MotorLand di Aragon!

12.48 Marco Melandri, dunque, è a caccia del terzo successo stagionale dopo la doppietta all’esordio a Phillip Island, ma occhio alle Kawasaki che sono da anni le moto da battere..

12.47 Al momento sul tracciato spagnolo il cielo è coperto ma non dovrebbe esserci il rischio di pioggia, dopo un fine settimana funestato dal maltempo..

12.46 Seconda fila con Xavi Fores, Alex Lowes e Michael van der Mark, terza con Jordi Torres, Michael Rinaldi e Leon Camier, quarta con Lorenzo Savadori, Chaz Davies (caduto nella SP2) e Vladimir Leonov

15 minutes until the start of #AragonWorldSBK Race 1!@leoncamier starts in P9 on the grid, @jakegagne is P13. The race will be 18 laps, it's cool and overcast but thankfully dry. pic.twitter.com/R59f2dYNuM — Red Bull Honda WSBK Team (@HondaWSBK) April 14, 2018

12.44 Alle sue spalle le due Kawasaki di Jonathan Rea e Tom Sykes

12.42 Sarà Marco Melandri a scattare il pole position! Dopo una SuperPole davvero spettacolare

📝 @MarcoMelandri33 marvels to take the Tissot Superpole 2 The Italian takes a dramatic Superpole ahead of both KRTs 📰 REPORT | #AragonWorldSBK https://t.co/OsRqFWDatu pic.twitter.com/3ODs6d7QJa — WorldSBK (@WorldSBK) April 14, 2018

12.40 Bentrovati alla DIRETTA LIVE di Gara-1 del Round di Aragon, terzo appuntamento del Mondiale SBK 2018. Tra 20 minuti esatti sarà spettacolo al MotorLand!

Melandri vuole proseguire un inizio di stagione che lo vede ad appena due punti di distacco dal campione del mondo in carica, e soprattutto riscattare l’opaco weekend thailandese. Ma la lotta sarà selvaggia, con il sorprendente Xavi Forés pronto ad inserirsi al pari delle Yamaha di Alex Lowex e Michael van der Mark. Chaz Davies, invece, è chiamato alla rimonta dopo la caduta in Superpole