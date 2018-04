LIVE Nadal-Dimitrov, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: rullo compressore lo spagnolo! Finale conquistata, bulgaro ko in due set

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Masters1000 di Montecarlo 2018. Sul rosso monegasco, il n.1 del mondo Rafael Nadal va a caccia dell’ennesima finale confermando i pronostici della vigilia. Il rivale è il bulgaro Grigor Dimitrov (n.5 del mondo) ed i precedenti sono nettamente a favore dell’iberico: 10 a 1 per il fenomeno di Manacor con vittorie sempre sulla terra (tre successi ed il trionfo a Montecarlo nei quarti di finale del 2013).

Sulla carta non ci dovrebbe essere storia anche perché Rafa, nonostante il periodo di inattività, è apparso in grande forma e la netta vittoria contro Dominic Thiem, nei quarti di finale, la dice lunga. Tuttavia, il talentuoso Grigor non dovrà essere preso sotto gamba, dotato di un tennis che può mettere in difficoltà l’asso ispanico. La mitica semifinale degli Australian Open 2017 (vinta da Nadal al quinto set) è emblematica.

Attendiamoci un grande show. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima semifinale del Masters1000 di Montecarlo 2018 tra Rafael Nadal e Grigor Dimitrov: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match prenderà il via non prima delle 13.30. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO – CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.23: IMPRESSIONANTE!!!!!! ALTRA FINALE!!!!! Nadal domina 6-4 6-1 in 1 ora 31 minuti di gioco e mette ko un Dimitrov durato solo un set. Per lo spagnolo è la 12esima finale nel principato ed è il 34° set vinto consecutivo sulla terra. Numeri pazzeschi ed ora lo attende uno tra Kei Nishikori ed Alexander Zverev e con entrambi la tradizione dello spagnolo è favorevole.

15.23: Servizio e dritto ad uscire di Rafa e 40-0, tre match point per lo spagnolo.

15.23: Ancora un ottimo servizio, stavolta ad uscire, con il rovescio di Dimitrov in rete: 30-0.

15.22: Prima di servizio centrale, sul rovescio di Dimitrov, per Nadal e 15-0.

15.21: FINALMENTE!!!! Grande vincente di dritto (lungolinea) per Dimitrov. Ora però Nadal servirà per la sua 12esima finale qui a Montecarlo con palle nuove.

15.20: Dritto incrociato incisivo di Dimitrov e due chance per l’1-5.

15.20: Due errori di rovescio di Rafa consentono a Dimitrov di respirare: 30-15.

15.19: 37° errore di Dimitrov che sparacchia fuori un dritto. Sembra che il bulgaro abbia un problema al braccio: 0-15.

15.18: Dimitrov va a servire per evitare il 6-0 in questo 2° set.

15.17: Un altro dritto troppo lungo…Dimitrov davvero fuori fase e 5-0 per Nadal in questo 2° set. Inspiegabile questa prestazione del bulgaro.

15.17: Ci pensa ancora una volta Dimitrov a sbagliare…rovescio in back completante sbagliato: 40-30 ed una chance per andare 5-0.

15.16: Sbaglia lo spagnolo con il rovescio incrociato. Si rilassa un po’ troppo Rafa: 30-30.

15.15: Si rivede finalmente un vincente (dritto) di Dimitrov e 30-15.

15.14: Altro gratuito di Dimitrov!!!! Un rovescio completamente fuori misura e 30-0 per Nadal.

15.13: Non tiene più nello scambio Grigor: tantissimi errori di Dimitrov che continua a regalare punti. 15-0. 1 vincente di Nadal e 14 errori gratuiti del bulgaro sono i numeri di questo 2° parziale

15.12: BRUTTISSIMO GAME DI DIMITROV!!! Altro errore gratuito e 4-0 per Nadal. Quasi uscito dal campo Grigor per l’atteggiamento. Rafa al servizio!

15.11: Lentissimo in uscita dal servizio il bulgaro e rovescio lungo: 0-40 e tre palle break per Rafa.

15.10: Qui poco fortunato Grigor: dritto anomalo fuori di un nulla ma 0-30.

15.09: Sparacchia fuori questo cross lungolinea di dritto Dimitrov: 0-15.

15.08: Situazione analoga al primo set ed è fondamentale che Dimitrov tenga questo servizio.

15.07: Rafa sempre più vicino alla finale!

15.07: Nadal tiene il servizio e va sul 3-0

15.06: Ancora un errore di Dimitrov: 40-30

15.05: Errore Dimitrov: 30-30

15.04: Dritto in rete di Nadal: 15-30

15.03: Sbaglia il rovescio Nadal: 15-15

15.03: Nadal sul velluto: 15-0

15.02: Ancora un errore di Dimitrov: 2-0 Nadal

15.01: Momentaccio del bulgaro che spara fuori il dritto: 0-40

15.00: Dimitrov commette due errori in apertura di secondo game: 0-30

15.00: Nadal tiene il servizio: 1-0 nel secondo set

14.58: Iniziato il secondo set: Vantaggio Nadal sul proprio servizio

14.50: Che scambiooooooooooo!!! Nadal entra in campo e va addirittura a cercare la riga chiudendo il primo set dopo uno scambio durissimo: 6-4

14.49: Out il tentativo di passante di Nadal: 30-40

14.48: Fuori il dritto di Dimitrov: 15-40, doppio set point Nadal

14.47: Ancora un doppio fallo di Dimitrov: 15-30

14.46: Doppio fallo Dimitrov: 15-15

14.43: Out la risposta di rovescio di Dimitrov: 5-4 Nadal

14.42: Out il rovescio incrociato di Nadal: 40-15

14.42: Prima pesante di Nadal: 40-0

14.41: Errore di Dimitrov: 30-0

14.41: Smash vincente di Nadal: 15-0

14.40: Ace di Dimitrov, il bulgaro tiene il servizio: 4-4

14.39: Ancora una grande giocata di Dimitrov che trova la riga: vantaggio Dimitrov

14.38: Doppio fallo Dimitrov: Parità

14.37: Bravo Dimitrov che costringe all’errore Nadal: vantaggio Dimitrov

14.36: Discesa a rete un po’n avventata di Dimitrov che sbaglia la volée: parità

14.35: Ancora un errore di Nadal: vantaggio Dimitrov

14.35: Errore di Nadal: parità

14.34: Se ne va il dritto steccato di Dimitrov. Palla break Nadal: 30-40

14.33: Out il dritto offensivo di Dimitrov: 30-30

14.32: Bravo Dimitrov: 30-15

14.31: In rete il dritto di Dimitrov: 0-15

14.28: Nadal guida il gioco e tiene il servizio: 4-3 per lo spagnolo

14.27: Nadal a rete ma Dimitrov lo passa: 40-15

14.26: In rete la risposta di Dimitrov: 40-0

14.25: In rete il rovescio di Dimitrov: 30-0

14.25: Vincente il servizio di Nadal: 15-0

14.25: Dimitrov tiene il servizio e si va sul 3-3

14.24: Nadal in campo aperto “inventa” una smorzata sulla quale arriva Dimitrov che lo punisce: vantaggio Dimitrov

14.23: Dritto incrociato di Dimitrov! Nadal mette in rete: parità

14.22: Out il rovescio di Dimitrov: 30-40

14.21: Non riesce la difesa di Nadal sul dritto di Dimitrov: 30-30

14.21: Doppio fallo. 15-30

14.20: In rete il rovescio di Nadal: 15-15

14.19: La smorzata di Nadal imprendibile per Dimitrov: punto spettacolare! 0-15

14.17: Ancora un errore in rovescio di Nadal: Dimitrov recupera il break. 3-2 Nadal

14.16: In rete la risposta di rovescio di Dimitrov: 15-40

14.16: Ancora una dritto fuori per Nadal: 0-40

14.15: FRuori il dritto di Nadal dopo un paio di bei recuperi difensivi di Dimitrov: 0-30

14.14: Doppio fallo Nadal: 0-15

14.13: Ace Dimitrov: 3-1 Nadal

14.13: Out la risposta di dritto di Nadal: 40-15

14.12: Doppio fallo: 30-15

14.12: Inizia bene il quarto game il bulgaro: 30-0

14.09: Terzo errore consecutivo di rovescio per Dimitrov, gli ultimi due oggettivamente evitabili. Nadal tiene il servizio e vola sul 3-0

14.08: Ancora errore di rovescio di Dimitrov e Nadal insiste sul rovescio del rivale: 40-30

14.07: Esce il rovescio lungolinea di Dimitrov: 30-30

14.06: Rovescio smorzato di Dimitrov che Nadal non riesce a valutare: 15-30

14.05: In rete il rovescio di Nadal: 15-15

14.03: Ritmo indiavolato di Nadal che si apre il campo al termine di un lungo scambio e piazza all’incrocio delle righe un dritto imprendibile. Arriva il break: 2-0

14.02: Scambio durissimo! Nadal con il rovescio incrociato trova un angolo incredibile e costringe all’errore Dimitrov. Valntaggio Nadal

14.01: Stavolta il dritto del bulgaro va a segno: parità

14.01: In corridoio il dritto lungolinea di Dimitrov: 30-40

14.00: Ace Dimitrov e poi errore del bulgaro: 30-30

13.59: In rete il rovescio di Dimitrov: 15-15

13.58: Se ne va il rovescio di Dimitrov: 1-0 Nadal

13.57: Il dritto incrociato di Nadal: vantaggio Nadal

13.55: Che spettacoloooooooooo!!!! Dimitrov piazza il pallonetto dopo una serie di discese a rete da una parte e dall’altra e Nadal sbaglia la veronica: 40-40

13.55: Attacca Dimiutrov: 40-30

13.54: In rete la risposta di rovescio di Dimitrov: 40-15

13.52: Attacco di rovescio di Nadal e volèe vincente: 30-30

13.51: Il dritto di Nadal;: 15-15

13.49: Subito scambio lunghissimo. In rete il rovescio di Nadal: 0-15

13.48: Servizio Nadal

13.42: E’ tutto pronto per l’inizio del match

13.38: Giocatori al centro del campo, pronti per iniziare la fase di riscaldamento.

13.36: Dimitrov e Nadal scendono in campo ed atmosfera della grandi occasioni nel Principato!

13.33: Grande atmosfera a Montecarlo, uno splendido sole troneggia sul Centrale.

13.30: Bulgaro, da sempre soprannominato il “Baby Federer” si è un po’ scrollato questo nomignolo ed il successo nelle Finals lo ha dimostrato ma il suo 2018, al momento, non è stato eccezionale…anche perché ha avviato una preparazione con ritardo.

13.28: Dimitrov arriva a questa partita dopo aver battuto un giocatore solido come il belga Goffin, contro il quale aveva giocato anche l’atto conclusivo delle ATP Finals a Londra, sul finire del 2017. Una vittoria convincente che ha dato fiducia al bulgaro.

13.24: Dimitrov da par suo dovrà affidarsi a tutto il suo talento ed essere il più continuo possibile nel suo gioco. Sul rosso, le sue armi sono limitate ma il bulgaro non dovrà essere sottovalutato dallo spagnolo.

13.21: Spagnolo che, anche dalle sue dichiarazioni, si comprende il suo “stupore” la cui aspettativa è quella di stare bene fisicamente e dar libero sfogo al suo tennis!

13.19: Un Nadal che arriva all’appuntamento forte di successi molto facili in cui tutti i rivali sono stati presi a pallate, ivi compreso Dominic Thiem, non certo l’ultimo arrivato. E dire che era reduce da un infortunio…

13.17: Tra l’altro un precedente tra i due c’è e risale al 2013 e, come detto,la vittoria è stata dello spagnolo.

Semi-final Saturday in Monte Carlo is going to be 🔥 Do. Not. Miss. It. 👉 https://t.co/8rMz9sVFLr pic.twitter.com/bBcLIndKou — Tennis TV (@TennisTV) April 21, 2018

13.14: Nadal va a caccia della finale, forte di uno storico estremamente favorevole contro Dimitrov: 10-1 il bilancio in favore di Rafa, mai sconfitto dal bulgaro sul rosso.

13.10: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Rafael Nadal e Grigor Dimitrov.

Foto: profilo twitter Masters1000 Montecarlo