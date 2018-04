LIVE Atalanta-Inter, Serie A in DIRETTA: 0-0, Icardi e compagni non la sbloccano!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Inter, anticipo della 32^ giornata della Serie A 2018. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si gioca una partita importante per le sorti del campionato: i meneghini, infatti, vanno a caccia di un successo fondamentale in ottica Champions League mentre i padroni di casa cercano la vittoria di lusso che sarebbe utile per la lotta per l’Europa League. L’Inter deve anche riscattarsi dalla sconfitta contro il Torino e proverà a mettere pressione a Roma e Lazio che domani sera saranno impegnate nel derby.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Atalanta-Inter, anticipo della 32^ giornata della Serie A 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Grazie a tutti per averci seguito.

FINISCE QUI. ATALANTA-INTER 0-0.

90+1′ Si fa ammonire il neoentrato Mancini.

90′ Ultimo cambio anche per l’intero con Santon che lascia il posto a Karamoh.

86′ Ultimo cambio per l’Atalanta. Mancini rileva Cristante.

85′ Ultimi cinque minuti, l’Inter deve provarci se vuole mettere pressione a Lazio e Roma.

82′ Cartellino giallo per Masiello che è entrato duro su Eder.

81′ OCCASIONISSIMAAAAA! Eder calcia in porta dalla distanza ma Berisha salva tutto.

80′ Entra Castagna, esce Gosens. Seconda sostituzione per l’Atalanta.

77′ Nulla da fare in campo, squadre decisamente stanche.

74′ Le due squadre non stanno creando nulla di importante, soltanto la fiammata di Rafinha poco fa. L’Inter non cerca la vittoria in maniera convincente.

72′ Prima sostituzione per l’Inter. Esce Rafinha, entra Eder.

71′ OCCASIONISSIMA INTER! Traversone di Perisic, Icardi prolunga di tacco per Rafinha che tira di prima intenzione ma il pallone termina alto.

70′ Tentativo di Cancelo solitario, riesce a crossare in mezzo per la testa di Icardi che però colpisce alto.

65′ L’Inter dovrebbe fare qualcosa di più per cercare un’occasione da gol, l’Atalanta ha abbassato i ritmi e si è abbassata un po’ troppo.

62′ Cartellino giallo per Caldara dopo un fallo su Icardi.

60′ Sta succedendo davvero poco in campo, le due squadre sembrano già stanche.

57′ La partita stenta a decollare in questo secondo tempo dopo un avvio davvero scoppiettante.

55′ Cartellino giallo per Borja Valero dopo un fallo su Gomez.

54′ Icardi cerca una progressione ma viene anticipato da Hateboer al limite.

52′ Pressing dell’Atalanta che si procura un calcio d’angolo ma Skriniar allontana bene il tentativo di Gomez.

49′ L’Atalanta prova a giocare di rimessa, l’Inter replica colpo su colpo. Fase di studio.

47′ L’Inter inizia la ripresa in attacco, gli ospiti ci provano: la vittoria è fondamentale nella corsa verso la Champions League.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Sostituzione per l’Atalanta. Esce Barrow, entra Cornelius.

Non c’è recupero. FINISCE IL PRIMO TEMPO. ATALANTA-INTER 0-0.

44′ Handanovic blocca senza problemi il tentativo da lontano di Cristante.

42′ CHE OCCASIONEEEEEEE! Inter ancora pericolosa con Icardi che viene pescato da Gagliardini, Maurito cerca un destro a incrociare, pallone a lato di pochissimo.

39′ L’Inter cerca di alzare il baricentro ma l’Atalanta non concede spazi e blocca ogni tentativo. Gli ospiti stanno comunque migliorando rispetto a un avvio difficoltà.

37′ Toloi pareggia il conto dei cartellini gialli, trattiene Rafinha e l’arbitro provvede.

34′ Ora l’Inter ci sta provando un po’ di più, la fiammata di Rafinha-Perisic sembra aver svegliato gli uomini di Spalletti.

32′ Miranda si prende un cartellino giallo dopo aver commesso un chiaro fallo su Gomez.

30′ OCCASIONISSIMA PER L’INTER! Fiammata degli ospiti, Perisic riceve da Rafinha ed entra in area ma il suo mancino viene ben parato coi pugni da Berisha.

29′ L’Inter è rintanata nella sua trequarti! Atalanta dominante, meriterebbe il gol del vantaggio.

27′ Sta giocando soltanto l’Atalanta! Barrow pericolosissimo! Gosens ruba palla a Cancelo, taglia per il compagno che col mancino calcia sull’esterno della rete.

24′ Atalanta ancora pericolosa con Freuler che entra in area e calcia rasoterra troppo debolmente Handanovic para in due tempi.

23′ L’Atalanta sta controllando la partita, Icardi e compagni molto male e mai pericolosi.

21′ L’Inter non riesce a giocare, non trova spazi, è imprecisa nella manovra.

19′ OCCASIONISSIMA PER L’ATALANTE! Cristante cerca Barrow che calcia direttamente col mancino da ottima posizione, Handanovic inventa il miracolo.

19′ Partita molto nervosa, ora però l’Inter sta provando a uscire dal suo guscio e l’Atalanta allenta un po’ il pressing.

16′ Freuler ferma Rafinha in maniera irregolare, fallo tattico che meritava l’ammonizione ma il centrocampista viene graziato.

14′ Ora siamo in una fase tattica della partita, le due squadre si studiano a centrocampo.

11′ Cancelo prova a farsi vedere in attacco ma il suo traversone è totalmente sballato.

10′ Atalanta costantemente in pressione, Inter in grande difficoltà e incapace di manovrare.

7′ Barrow viene cercato in profondità da Toloi ma Handanovic interviene.

5′ OCCASIONISSIMA PER L’ATALANTA! Cristante trova una bella imbucata per Gomez che però da distanza ravvicinata calcio a lato con il destro.

3′ Atalanta aggressiva fin dall’inizio, Inter un po’ tropo remissiva.

2′ Gomez da calcio d’angolo, Caldara al volo alto sopra la traversa.

20.48 INIZIA LA PARTITA!

20.45 Squadre al centrocampo. Tutto pronto per il fischio d’inizio.

20.25 Dieci minuti all’inizio della partita. L’Inter vuole i tre punti per avvicinarsi alla Champions League, non può sbagliare dopo la sconfitta contro il Torino.

20.15 Alle 20.45 inizierà Atalanta-Inter.

20.00 FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA:

Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Gosens, Freuler, de Roon, Hateboer; Cristante; Barrow, Gomez.

19.55 FORMAZIONE UFFICIALE INTER:

Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Gagliardini, Valero, Joao Cancelo, Rafinha; Perisic, Icardi.