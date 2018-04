Le possibili avversarie della Roma nel sorteggio delle semifinali di Champions League. Liverpool e Real Madrid sulla strada

La Roma ha compiuto una delle imprese più memorabili della storia del calcio mondiale. All’Olimpico ha spazzato via per 3-0 il Barcellona, ribaltando il 4-1 dell’andata e qualificandosi incredibilmente per le semifinali di Champions League. La Capitale torna così tra le migliori 4 squadre in Europa dopo ben 34 anni!

Un successo meritatissimo, che consacra Eusebio Di Francesco come un allenatore di grande caratura internazionale: il tecnico abruzzese ha demolito tatticamente Valverde, sorprendendolo sin dall’inizio con la scelta del doppio centravanti (Dzeko e Schick). La squadra ha pressato sempre altissima, spendendo notevoli energie e non dando mai respiro ai catalani. Un trionfo totale, che ora apre orizzonti impensabili solo sei giorni fa.

A questo punto, non bisogna smettere di sognare e proiettarsi oltre. Quali saranno le possibili avversarie della Roma in semifinale? Una potrebbe essere il Liverpool di Klopp, che ha eliminato il Manchester City di Guardiola. Si tratterebbe della rivincita della finale di Coppa dei Campioni del 1984, vinta dai Reds ai calci di rigore.

Salvo nuovi miracoli nella giornata di domani, in semifinale dovrebbe approdare anche il Real Madrid, che ha vinto per 3-0 l’andata contro la Juventus a Torino. Anche il Bayern Monaco si trova ad un passo dalla qualificazione dopo aver prevalso per 2-1 a Siviglia.

Sulla carta, l’avversaria da evitare ad ogni costo sarà il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Più abbordabili Liverpool e Bayern Monaco. Questa Roma, tuttavia, ha ormai dimostrato di non avere davvero paura di nessuno.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool

Real Madrid/Juventus

Bayern Monaco/Siviglia













