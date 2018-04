Giro delle Fiandre 2018 – Vincenzo Nibali: “Ero dentro una lavatrice”. Niki Terpstra: “Roubaix e Fiandre, un sogno”

Niki Terpstra ha vinto il Giro delle Fiandre 2018 grazie a una bella azione spronata dall’eccezionale attacco di Vincenzo Nibali, anche oggi grande protagonista in corsa. Ha deluso invece Peter Sagan, grande favorito della vigilia. Queste le dichiarazioni che i protagonisti di giornata hanno rilasciato alla Gazzetta dello Sport.

NIKI TERPSTRA: “E’ un sogno per me. Vincere Roubaix e Fiandre… queste due corse, è qualcosa di incredibile. Io mi sono avvicinato al ciclismo da bambino sognando queste gare, allora era un sogno. Ringrazio i miei genitori per quello che hanno fatto per me. No, non posso descrivere questi momenti“.

VINCENZO NIBALI: “Mi sembrava di essere dentro una lavatrice, dalla partenza fino alla fine il ritmo è stato altissimo. La Quick Step non lasciava andare la fuga, io ho sofferto tanto nel prendere gli strappi perché bisognava sempre fare una volata. Ho provato ad attaccare poi ero un po’ al lumicino“.

PETER SAGAN: “Non so cosa volevano fare ma è stato sbagliato attaccare dopo il Koppenberg, soprattutto se si prende Kwiatkowski come leader della gara“.













(foto Valerio Origo)