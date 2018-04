Ginnastica, Vanessa Ferrari: “La risonanza per decidere verso le Olimpiadi 2020. Ho sofferto di disturbi alimentari, li ho superati”

Vanessa Ferrari è nel pieno della riabilitazione e prova a guardare con ottimismo al futuro. La Campionessa del Mondo 2006 ha rilasciato un’intervista a Vero soffermandosi sull’alimentazione e sul suo futuro.

“Negli anni ho imparato a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e adesso ho raggiunto un equilibrio. Cerco di non negarmi nulla, ma nemmeno di mangiare troppo poco. Non esagero ed evito le abbuffate. Non voglio fissarmi sulle calorie. Purtroppo in passato ho sofferto di disturbi alimentari. E’ accaduto durante le Olimpiadi di Pechino 2008. Il problema è durato un anno e mezzo circa. I preparatori atletici ci chiedevano di dimagrire continuamente. Mangiavo e vomitavo. Molte di noi ginnaste hanno sofferto di queste situazioni. Poi però il mio allenatore ha compreso quel che mi stava accadendo. Mi ha fatto andare in un centro specializzato a Verona, affidandomi a medici esperti in queste problematiche. Dopo poco stavo già meglio“.

Vanessa non si tira indietro quando deve parlare di queste tematiche: “E’ qualcosa di cui non mi vergogno, può capitare a chiunque. Nel caso accada, è importante che ci sia qualcuno vicino pronto ad accorgersene presto. La famiglia, naturalmente, è importante. Tante ragazze, nel pieno della loro adolescenza, cercano di essere più belle, più magre… Vorrei dire loro che i risultati, nello sport e nella vita, non si ottengono in quel modo. Noi siamo il nostro corpo. Bisogna averne cura“.

La Campionessa del Mondo 2006 sta affrontando anche la riabilitazione dopo l’infortunio ai Mondiali e la conseguente operazione al tendine: “Tra poco farò una risonanza magnetica per decidere il da farsi. Se sarò guarita, programmerò le gare che possono portare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Altrimenti, se il fisico non lo permetterà, valuterò altre strade. Vorrei comunque rimanere nell’ambiente della ginnastica. Ho già iniziato a girare l’Italia facendo stage nei quali aiuto le ginnaste più giovani nella preparazione atletica e nell’alimentazione“.













(foto Federginnastica)