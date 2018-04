Ginnastica, il grande ritorno di Aliya Mustafina e l’attesa per Simone Biles: infinite stelle pronte a risplendere

Quarto posto nel concorso generale (doppio giro, otto esercizi), sesta alle parallele e quarta alla trave. Questi i risultati ottenuti da Aliya Mustafina ai Campionati Russi che si sono svolti in settimana a Kazan. La Zarina è tornata a otto mesi dal parto ed è subito riuscita a mettersi in luce pur mancando il ritorno sul podio in una competizione che si è rivelata di assoluto livello con il dominio totale di una stellare Angelina Melnikova e il rientro abbastanza convincente di Vika Komova.

Aliya Mustafina era indubbiamente la ragazza più attesa agli Assoluti Russi e non ha assolutamente deluso le aspettative della vigilia, ha fatto capire di essere sulla strada giusta per poter competere nuovamente ai massimi livelli internazionali. La 23enne ha già dichiarato di puntare agli Europei di agosto a Glasgow, mancano ancora tre mesi abbondanti e c’è tutto il tempo per salire ulteriormente in quota: i mezzi tecnici della Campionessa Olimpica alle parallele sono indiscutibili e già si sono visti alcuni lampi in queste gare, la classe non si discute e tutti gli appassionati di ginnastica artistica la attendono competitiva come era prima della gravidanza.

Se Aliya è già tornata in gara, gli amanti della Polvere di Magnesio attendono Simone Biles: la pluri Campionessa Olimpica e del Mondo, dominatrice indiscussa negli ultimi anni, ha ripreso ad allenarsi già da qualche mese dopo la pausa che si era presa in seguito ai successi di Rio 2016 e nelle ultime settimane sono circolati alcuni video riguardo ai suoi training. La statunitense sembra essere già in ottima forma e vuole riprendersi il posto che le spetta ai vertici dell’intero movimento: ha già eseguito alcune delle sue proverbiali difficoltà e si sta preparando a puntino in vista dei Mondiali di Doha a fine ottobre.

La 21enne dovrebbe tornare in gara durante le gare nazionali in programma tra luglio e agosto ma ancora non si hanno conferme ufficiali. Durante la rassegna iridata ci sarà il confronto diretto tra due stelle che hanno illuminato il palcoscenico internazionale negli ultimi anni?