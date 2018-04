Ginnastica, Aliya Mustafina pronta al rientro in gara! In pedana ai Nazionali Russi, show dopo il parto

Aliya Mustafina è pronta per tornare in gara. A nove mesi dal parto, la Zarina russa scenderà nuovamente in pedana e regalerà spettacolo. La Campionessa Olimpica alle parallele, icona indiscussa della Polvere di Magnesio contemporanea e amatissima dal grande pubblico, sarà impegnata ai Campionati Nazionali che si disputeranno a Kazan dal 18 al 22 aprile. La Campionessa del Mondo all-around 2010 aveva partorito la piccola Alisa lo scorso luglio ma è subito tornata ad allenarsi, desiderosa di rimettersi in carreggiata e di ritrovare la forma dei giorni migliori per essere competitiva in vista dei Mondiali di Doha con il mirino puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ora l’attesa è finita, Aliya Mustafina sarà in gara tra una decina di giorni come ha annunciato la stessa Federazione Russa in sede di presentazione dell’evento. Non sappiamo ancora se la vedremo su tutti gli attrezzi o soltanto sugli amati staggi ma intanto sarà un piacere ammirarla nuovamente: la ginnastica artistica internazionale ha bisogno della 23enne, una veterana capace di richiamare il grande pubblico proprio come Simone Biles, anch’ella prossima al grande rientro in gara.