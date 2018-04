F1 oggi (venerdì 6 aprile), GP Bahrein 2018: orario d’inizio e come vedere le prove libere in tv. Il programma completo e gli aggiornamenti in tempo reale

Oggi venerdì 6 aprile si disputano le prove libere del GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Sakhir, nel cuore del deserto e sotto un sole cocente, i piloti testeranno le proprie monoposto anche per trovare il giusto feeling con un tracciato ormai diventato tradizionale all’interno del Mondiale. Si torna in pista a due settimane di distanza dalla gara in Australia che ha premiato Sebastian Vettel grazie a un’ottima strategia della Ferrari, utile per sorpassare Lewis Hamilton ai box.

Il tedesco e il britannico proseguiranno il loro duello nel corso di questo fine settimane, il campionato entra nel vivo e nessuno dei due vuole cedere. Attenzione anche a un ottimo Kimi Raikkonen e alle due Red Bull guidate da Max Verstappen e Dani Ricciardo, senza sottovalutare la voglia di riscatto di Valtteri Bottas. Le prove libere del GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale F1, ci daranno qualche indicazione in più su chi è il favorito per le qualifiche e per la gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP del Bahrein 2018, seconda prova del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Bahrain sono un’ora avanti rispetto a noi).

VENERDÌ 6 APRILE:

12.00-13.30 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

GP BAHRAIN 2018, PROVE LIBERE: COME SEGUIRLE IN DIRETTA TV E IN REPLICA

Le prove libere del GP Bahrein 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

Sono previste le repliche secondo il seguente palinsesto: prove libere 1 alle ore 15.00, prove libere 2 alle ore 21.00 e alle ore 00.00.

Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

FOTOCATTAGNI