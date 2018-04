F1, i precedenti di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen nel GP del Bahrein. Sakhir è un tracciato favorevole per i due ferraristi

Gran Premio del Bahrein di Sakhir, segni particolari, provincia di Maranello? No, la pista mediorientale non è stata trasferita nella pianura emiliana, ma si può tranquillamente dire che, numeri alla mano, sia una delle più favorevoli sia per la Ferrari che per i suoi due piloti. Andiamo, quindi, ad analizzare i numeri di questo Gran Premio che si è disputato 13 volte negli ultimi 14 anni (l’edizione 2011 venne cancellata per i tumulti nel piccolo stato del Golfo Persico).

Sulle tredici edizioni disputate la Ferrari ha centrato la vittoria in cinque occasioni (davanti alla Mercedes con 3, Renault e Red Bull con 2 e Brawn GP con una). La prima all’esordio di questa gara, con Michael Schumacher nel 2004, quindi due consecutive con Felipe Massa tra 2007 e 2008, quindi nell’ultima edizione con Sebastian Vettel. Il tedesco in assoluto ha centrato il gradino più alto del podio di Sakhir in tre occasioni (record che detiene assieme a Fernando Alonso), aggiungendo la doppietta 2012-2013 con la Red Bull. Nel 2012 Vettel centrò la pole position (ne ha due, record assoluto assieme a Schumacher, Rosberg e Hamilton) davanti a Lewis Hamilton e Mark Webber, mentre in gara precedette il suo attuale compagno di scuderia Kimi Raikkonen (all’epoca in Lotus) e Romain Grosjean. L’anno successivo il tedesco partì in prima fila alle spalle di Nico Rosberg ma in gara non ce ne fu per nessuno, andando a trionfare con 9 secondi ancora una volta su Kimi Raikkonen che, a sua volta, precedette il compagno in Lotus, Romain Grosjean. Nella passata stagione, invece, la prima fila era tutta Mercedes, ma Vettel, partito terzo, grazie ad una perfetta strategia, ha saputo imporsi davanti alle due “Frecce d’argento” con Raikkonen quarto.

Il finlandese, a sua volta, ha sempre fatto bene nel deserto del Bahrein. Non ha mai vinto, quello no, ma detiene il record dei podi, ben 8. Il primo lo conquistò nel lontano 2005 (in McLaren) alle spalle di Fernando Alonso (all’epoca in Renault) e Jarno Trulli (in Toyota). Stesso vincitore nel 2006, stavolta davanti a Michael Schumacher, con Raikkonen terzo ed al secondo podio in fila a Sakhir. Ancora un terzo posto nel 2007 (in Ferrari), dietro a Felipe Massa che portò la vettura di Maranello al successo davanti a Lewis Hamilton, mentre nel 2008 in Ferrari completò la doppietta proprio alle spalle del compagno brasiliano. Il filotto di podi si ferma quì e riparte nel 2012 quando “Ice man” vestiva i colori della Lotus. Secondo posto nel 2012 alle spalle di Vettel, e stesso risultasto nel 2013, precedendo in entrambe le occasioni il compagno Romain Grosjean. L’ultimo piazzamento nelle prime tre posizioni per Raikkonen è giunto nel 2015 quando, grazie ad una rabbiosa rimonta nel finale, ha saputo giungere in seconda piazza, tra le due Mercedes di Hamilton e Rosberg.

Ottimi dati e statistiche incoraggianti sia per i due piloti che per la scuderia nel suo complesso. Il Gran Premio del Bahrein, dunque, rappresenta la classica occasione da non farsi scappare per il team di Maranello che proverà a bissare l’ottimo inizio visto in Australia. Sebastian Vettel sarà in grado di staccare Fernando Alonso nel numero di vittorie su questo tracciato? Kimi Raikkonen saprà rompere il ghiaccio dopo ben otto podi su 13 gare a Sakhir? La Ferrari, ovviamente, spera di poter rimpolpare questi numeri, per confermare la bontà della nuova SF71H in ottica titoli iridati.

