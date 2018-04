F1, GP Cina 2018: quando si corre la prossima gara? Date, programma, orari e tv

Nemmeno un istante di riposo che il circus della Formula Uno si sposta dl Bahrein alla Cina per il terzo appuntamento del Mondiale 2018. Sul tracciato di Shanghai, da sempre territorio di conquista per Lewis Hamilton e la Mercedes, si riprorrà l’acceso duello tra il campione del mondo in carica e la Ferrari di Sebastian Vettel. Il fine settimana cinese avrà orari particolarmente mattutini per noi italiani, viste le sei ore di differenza di fuso orario. La gara, infatti, scatterà alle ore 8.10, mentre le qualifiche del sabato saranno alle ore 8.00. Come consuetudine la copertura completa dell’evento sarà di Sky Sport con il suo canale Sky Sport F1HD con la diretta di ogni sessione e numerose repliche nel corso della giornata. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio il programma completo del Gran Premio di Cina 2018.

PROGRAMMA COMPLETO GP CINA 2018

Giovedì 12 aprile

ore 9.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 13 aprile

ore 4.00 Prove libere 1 (con replica alle ore 6.00)

ore 8.00 Prove libere 2 (con replica alle ore 11.30, 14.00, 17.30 e 21.00)

Sabato 14 aprile

ore 5.00 Prove libere 3

ore 8.00 Qualifiche (con replica alle ore 9.45, 14.00, 17.30 e 19.15)

Domenica 15 aprile

ore 8.10 GRAN PREMIO DELLA CINA (con replica alle ore 11.00 e 14.00)

OASpor vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni appuntamento della tre giorni asiatica, per non perdervi nemmeno un istante del terza appuntamento del Mondiale F1 2018.

