F1, GP Bahrein 2018: prove libere 1. Daniel Ricciardo davanti a tutti, grande risposta delle Ferrari, Lewis Hamilton attardato

Daniel Ricciardo comanda la classifica dei tempi al termine delle prove libere 1 del GP del Bahrain, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. L’australiano si è scatenato al volante della sua Red Bull e ha piazzato un notevole 1:31.060, nuovo record della pista: la sua monoposto ha dato un riscontro importante sulle gomme soft e potrebbe davvero dire la sua in ottica gara. Ricciardo è risultato davvero insuperabile per tutti: alle sue spalle Valtteri Bottas ha accusato tre decimi di distacco (1:31.364), ma il finlandese della Mercedes ha fatto capire di essere sul pezzo dopo il pessimo risultato ottenuto a Melbourne e proverà a essere della partita.

Pronta risposta della Ferrari, le Rosse gradiscono il tracciato di Sakhir, il passo gara è dei migliori e i riscontri avuti durante il long run fanno guardare con ottimismo verso la gara di domenica. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono terzo e quarto, separati da appena 12 millesimi (1:31.458 per il finlandese, 1:31.470 per il tedesco): prova di lusso per entrambi (sempre con le soft), pagano appena un decimo di distacco da Bottas e hanno dato un importante segnale di efficienza durante i primi 90 minuti nel deserto. Soprattutto le vetture di Maranello si sono lasciate alle spalle Lewis Hamilton: il Campione del Mondo ha riscontrato delle difficoltà e non è riuscito a brillare, fermandosi al quinto posto in 1:32.272, otto decimi peggio delle due Ferrari. Il britannico, dopo lo smacco subito in Australia, è chiamato a migliorarsi nel secondo turno di libere.

Problemi invece per Max Verstappen: la sua Red Bull ha avuto un guasto al turbo nei primi minuti, si è fermato all’ultima curva ed è stata spinta ai box a mano dal pilota ma i meccanici non sono riusciti a riparare il danno.

PROVE LIBERE 1 – CLASSIFICA DEI TEMPI:

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 03 D. Ricciardo (B) Red Bull 1’31″060 11 2 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″304 1’31″364 17 3 07 K. Raikkonen (B) Ferrari +00″398 1’31″458 14 4 05 S. Vettel (B) Ferrari +00″41 1’31″470 14 5 44 L. Hamilton (B) Mercedes +01″212 1’32″272 14 6 08 R. Grosjean (S) Haas +01″456 1’32″516 17 7 10 P. Gasly (B) Toro Rosso +01″719 1’32″779 20 8 55 C. Sainz (S) Renault +01″825 1’32″885 17 9 20 K. Magnussen (S) Haas +01″911 1’32″971 17 10 27 N. Hulkenberg (S) Renault +02″044 1’33″104 14 11 14 F. Alonso (S) McLaren +02″163 1’33″223 19 12 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″218 1’33″278 14 13 2 S. Vandoorne (S) McLaren +02″304 1’33″364 22 14 18 L. Stroll (B) Williams +02″319 1’33″379 22 15 35 S. Sirotkin (B) Williams +02″407 1’33″467 22 16 28 B. Hartley (B) Toro Rosso +02″437 1’33″497 22 17 9 M. Ericsson (M) Sauber +02″448 1’33″508 17 18 11 S. Perez (S) Force India +02″602 1’33″662 19 19 31 E. Ocon (S) Force India +02″734 1’33″794 17 20 33 M. Verstappen Red Bull 2













FOTOCATTAGNI