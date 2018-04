F1, GP Bahrein 2018: Lewis Hamilton penalizzato. Come cambia la gara? Ferrari può approfittarne anche se…

La notizia è arrivata in seconda serata ma, vista l’importanza, avrebbe meritato la prima: Lewis Hamilton (Mercedes) penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza nel GP del Bahrein 2018 (seconda prova del Mondiale di Formula). Motivo? Sostituzione del cambio sulla W09. Un’operazione, ad onor del vero, effettuata anche dal compagno di squadra Valtteri Bottas ma il finlandese, avendo cambiato il componente nel corso del weekend a Melbourne (in conseguenza dell’incidente nel Q3), aveva diritto ad un weekend senza penalità in caso di ulteriore intervento sulla vettura.

Questo ciò che è emerso ieri. Guardando in prospettiva, dunque, come potrà cambiare la gara con un Lewis “zavorrato”? Bella domanda, e la risposta non è univoca. Di sicuro, la Ferrari quest’oggi spingerà per occupare interamente la prima fila nelle qualifiche. La velocità dimostrata ieri nel corso delle libere è stata notevole ma è il sabato che si fa sul serio. L’avversario, in questo senso, sarà Bottas al pari delle due Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen, che “piano” non vanno proprio, anche se hanno maggiormente impressionato sul passo gara.

Qualora la Rossa riuscisse nel suo intento, vorrà recitare la parte della lepre la domenica e prendere più margine possibile nei confronti di Hamilton, attardato in mezzo al “traffico”. In questo senso saranno importanti le strategie. Di solito a Sakhir le soste sono due ma la scelta dipenderà dal modo in cui le vetture sapranno conservare le gomme nel primo stint. Per quanto visto nel day-1 il Cavallino Rampante, con le mescole più morbide, ha un buon bilanciamento mentre con le medie ci sono alcune criticità. Pertanto la SF71H potrebbe portare i “Maghi del Risiko” di Maranello ad un gara con due stop.

Mercedes, come conseguenza, potrebbe giocarsi la chance con una sosta sola avendo dimostrato, soprattutto con il campione del mondo in carica, un ottimo pass con le medium. Il britannico potrebbe prendersi questo rischio, affrontando la Q2 con questo compound, in modo da partire con tali coperture domani e prendere di sorpresa tutti. Ne ha facoltà il n.44, per cui considerarlo tagliato fuori dai giochi è un errore.













