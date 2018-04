F1, GP Bahrein 2018: le pagelle. Vettel fenomenale, Mercedes battuta, Raikkonen sfortunato. Disastro Red Bull!

Il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in Bahrein è andato in archivio ed è giusto esprimere giudizi relativamente a quanto accaduto in pista in questo spettacolare round iridato.

LE PAGELLE

SEBASTIAN VETTEL 9: Una gara semplicemente pazzesca. La gestione degli pneumatici soft è stata da maestro e lui si merita la vittoria per la straordinaria sensibilità di guida dimostrata. La Ferrari tra le sue mani è stata strepitosa e la vetta iridata è il premio per un eccezionale inizio di stagione

KIMI RAIKKONEN 6.5: Sfortunato. Non c’è altro modo per definirla la sua prova odierna. L’avvio non è perfetto e prova a rimediare nel corso dei giri, mettendo in mostra una buona velocità, ma non all’altezza di quel che si aspettava. Poi l’episodio al box, l’errore dei meccanici e l’infortunio di uno di loro rende ancor più negativa la sua domenica che lo vede senza punti.

LEWIS HAMILTON 8: Il sorpasso ai danni di tre piloti contemporaneamente è una primizia. E’ aiutato dagli episodi, visto il ritiro della coppia Red Bull e lui è abile ad annullare la penalità di 5 posizioni. Giunge terzo grazie ad un’ottima strategia ed ottiene punti importanti nell’ottica campionato su una pista mai troppo amica per lui.

VALTTERI BOTTAS 7: Si illude di avere la vittoria in tasca con le medie. La sua gara è esemplare fino a 10 giri dalla fine: supera Raikkonen al via e mantiene a tiro Sebastian ma poi manca nel colpo di reni di finale.

PIERRE GASLY 8: Un quarto posto che vale quasi quanto una vittoria sulla Toro Rosso. Una gara consistente la sua che lo fa volare oltre l’immaginario e conferma il talento del francese alla guida.

MARCUS ERICSSON 8: Prima top10 per la Sauber-Alfa Romeo e la firma lo svedese grazie ad un’ottima strategia ed una guida attenta, senza macchia. Un passo avanti deciso per lo scandinavo anche nel confronto con Leclerc.

MCLAREN 7: Vettura di Woking che tra qualifiche e gara si trasforma. Settimo Alonso ed ottavo Vandoorne regalano comunque punti alla scuderia inglese che però deve assolutamente migliorare in qualifica.

RED BULL 4: Un weekend da dimenticare per loro: due macchine non al traguardo e tanti spunti per riflettere. In primis per Max Verstappen che, contro le barriere in qualifica, ha ecceduto nel confronto con Hamilton danneggiando la macchina irrimediabilmente. E poi Ricciardo, fermatosi nei primi giri per un problema tecnico quando era quarto. Notte fonda per Milton Keynes.













FOTOCATTAGNI