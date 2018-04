F1, GP Bahrein 2018 in tv: come vedere qualifiche e gara in diretta, differita e replica. Gli orari e il programma su Sky e TV8

Il Mondiale di Formula Uno 2018 torna in pista nel prossimo weekend e lo farà con il Gran Premo del Bahrein di Sakhir. Nel deserto incastonato nel Golfo Persico ripartirà il duello tra Ferrari e Mercedes per capire se Sebastian Vettel sarà in grado di ripetere la splendida vittoria centrata a Melbourne oppure se Lewis Hamilton tornerà a fare la voce grossa sfruttando una Mercedes che appare davvero la vettura da battere in questo primo scorcio di stagione. Sono numerosi, tuttavia, gli spunti che si concentrano nel fine settimana del GP del Bahrein che si disputerà tra il 6 e l’8 aprile e che, vista l’ora di differenza rispetto all’Italia (e la gara in notturna), proporranno orari da pieno pomeriggio per i vari appuntamenti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Bahrein 2018. L’evento sarà trasmesso, come sempre, in diretta ed in esclusiva da Sky Sport F1 HD (canale 207), ed in diretta streaming su Sky Go (per i soli abbonati a Sky) mentre OASport garantirà la consueta DIRETTA LIVE evento per evento. Previste anche le differite su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

PROGRAMMA GP BAHREIN 2018

VENERDÌ 6 APRILE:

ore 13.00-14.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1HD (con replica alle ore 15.00) e Sky Sport2 (canale 202)

ore 17.00-18.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1HD (con replica alle ore 21.00 e 00.00) e Sky Sport2

SABATO 7 APRILE:

ore 14.00-15.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1HD e Sky Sport2

ore 17.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1HD (con replica alle ore 18.45, 20.30 e 22.15) e Sky Sport2 – differita su TV8 alle ore 23.00

DOMENICA 8 APRILE:

17.10 Gran Premio del Bahrein – diretta su Sky SportF1HD e Sky Sport2 – differita su TV8 alle ore 21.00

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI