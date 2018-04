F1, GP Bahrein 2018: Ferrari, cerca la fuga! Le Rosse volano nel deserto, Sebastian Vettel vuole il bis. Lewis Hamilton per la rimonta

La Ferrari vuole volare via sotto i riflettori del deserto e fare scacco matto, la Mercedes è costretta a inseguire disperatamente come forse nessuno ci si aspettava. Questi sono i temi caldi del GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno in programma oggi pomeriggio (ore 17.10): si preannuncia una gara vibrante e con tanti possibili colpi di scena ma con la certezza che le Rosse partiranno con tutti i favori del pronostico, forti di una superiorità tecnica schiacciante esibita per tutto il weekend e che ha portato a una emozionante prima fila tutta rossa.

Le vetture di Maranello hanno già una precisa idea tattica: scappare via nelle prime tornate e fare subito il vuoto con l’obiettivo di firmare una spaziale doppietta dopo il grandioso successo di Sebastian Vettel in Australia. Il tedesco era sbarcato a Sakhir forte sì del primato nel Mondiale ma consapevole che la sua monoposto non era la migliore del lotto e che il trionfo di Melbourne era giunto per sagacia e abilità tattica mentre sotto il profilo tecnico e prestazionale si pagava dazio nei confronti delle Mercedes. Il piccolo gap di Albert Park è stato completamente colmato e anzi in Bahrein è stata la Ferrari a dominare in lungo e in largo: ora bisognerà concretizzare e portare a casa i punti pesanti.

Serve una prova di forza, il Cavallino Rampante ha tutte le carte in regola per domare la situazione e trionfare su un asfalto molto abrasivo dove servirà trattare gli pneumatici con la massima grazia. Seb va a caccia della vittoria ma dovrà sicuramente duellare con il compagno di squadra che ha iniziato la stagione con il piglio giusto e che vuole giustamente vincere: arriveranno degli ordini di scuderia? I due dovranno stare attenti al tentativo di sorpasso di Valtteri Bottas, desideroso di riscatto, e di Dani Ricciardo che ha tra le mani un’ottima Red Bull.

Le due Ferrari hanno però nel mirino Lewis Hamilton che guarderanno ben distanziato negli specchietti retrovisori: il Campione del Mondo è andato in grande difficoltà per tutto il weekend, scatterà soltanto in nona posizione a causa di una penalizzazione inflitta per la sostituzione del cambio ed è chiamato a una rimonta importante. Il britannico ha dichiarato di puntare a una top 5 ma siamo certi che farà di tutto per rientrare in lizza per il podio: adotterà una strategia aggressiva partendo con la mescola meno prestazionale in modo da poter cercare un solo pit-stop (contro i due consigliati da Pirelli, via che seguiranno gli altri team). Dopo il secondo posto in Australia, l’alfiere della Mercedes deve rimboccarsi le maniche se non vuole accusare già un distacco importante in classifica da Sebastian Vettel. Ci sono tutti gli ingredienti per un divertente GP del Bahrain, con anche Max Verstappen in fondo al gruppo da monitorare.













FOTOCATTAGNI