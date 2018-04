F1, GP Azerbaijan 2018: gara (29 aprile). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi domenica 29 aprile si corre il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Baku andrà in scena una gara davvero imperdibile e che si preannuncia particolarmente appassionante e avvincente.

Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la terza volta consecutiva e va a caccia della terza vittoria stagionale dopo quelle ottenute in Australia e Bahrain: il leader del Mondiale vuole allungare in classifica, la Ferrari ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Lewis Hamilton gli scatterà accanto, alla prima curva sarà subito testa a testa tra i due grandi dominatori del circus, tra l’altro sul luogo della celeberrima ruotata dello scorso anno. Attenzione però anche a Valtteri Bottas e alle Red Bull di Dani Ricciardo e Max Verstappen mentre Kimi Raikkonen deve rimontare dalla sesta posizione. Ci sarà davvero da divertirsi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Azerbaijan 2018, quarta prova del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 29 APRILE:

14.10 GP Azerbaijan 2018 – Gara

GP AZERBAIJAN 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Azerbaijan 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go,

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro per non perdersi davvero nulla.

Sono previste delle repliche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: ore 17.00, 20.30, 23.00, 01.00 e nel rullo notturno.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.00.













FOTOCATTAGNI