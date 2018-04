Emanuele Blandamura vs Ryota Murata, Mondiale WBA pesi medi: quando si combatte? Data, programma, orario d’inizio e tv

Emanuele Blandamura e Ryota Murata si sfideranno domenica 15 aprile nel match che mette in palio la cintura mondiale WBA dei pesi medi. A Tokyo (Giappone) il 38enne friulano ha l’occasione della vita e affronterà il Campione del Mondo in carica di fronte al proprio pubblico della Yokohama Arena: sarà un match davvero imperdibile e appassionante, il 32enne nipponico partirà con i favori del pronostico ma il nostro pugile ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e regalarsi una notte magica.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Blandura-Murata, Mondiale WBA dei pesi massimi. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono otto ore avanti rispetto a noi).

DOMENICA 15 APRILE:

14.00-15.00 (circa) Emanuele Blandamura vs Ryota Murata













(foto pagina Facebook Blandamura)