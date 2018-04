Emanuele Blandamura vs Ryota Murata, Mondiale WBA pesi medi: il giapponese ai raggi X, dal trionfo olimpico alla cintura iridata

Emanuele Blandamura si avvicina a grandi passi al match della vita: domenica 15 aprile sfiderà Ryota Murata per il Mondiale WBA dei pesi medi. A Yokohama (Giappone) il 38enne è chiamato a una vera e propria impresa contro il detentore del titolo che avrà il sostegno dei 17000 spettatori annunciati sugli spalti. Il friulano ha però tutti i mezzi per fare la differenza e cercare una vera e propria impresa contro l’idolo locale. Conosciamo più da vicino Ryota Murata analizzandolo ai raggi X.

Nato a Nara, il 32enne giapponese detiene la cintura WBA (regular) dall’ottobre 2017. Campione Olimpico a Londra 2012 e argento ai Mondiali dilettanti nel 2011 (perse la finale contro l’ucraino Jevchen Chytrov) sempre tra i 75kg, è diventato professionista nel 2013 e vanta un record di 13 vittorie (10 per ko) e una sola sconfitta, quella maturata il 27 maggio 2017 contro Hassan N’Dam N’Jikam nel match che assegnava il titolo vacante WBA: il verdetto dell’incontro fu molto discusso, i due giudici che diedero la preferenza al camerunense vennero anche squalificati e la WBA ordinò un’immediata rivincita. Il re-match si tenne il 22 ottobre dello scorso anno sempre in terra nipponica e fu proprio Murata a imporsi nettamente. Quella di domenica contro Blandamura sarà dunque la prima difesa del titolo iridato e non vorrà steccare di fronte alla sua gente.

Ryota Murata, sposato con Keiko dal 2010 e papà di Haremichi da sette anni, è alto 183cm (cinque centimetri in più di Blandamura). Si distingue per la sua guardia molto intensa e per l’elevata agilità, è molto preciso e sa girare bene attorno all’avversario: non sarà semplice batterlo ma Lele lo ha studiato approfonditamente, ha visto tutti i suoi video, ha studiato delle contromosse e proverà a firmare un’impresa leggendaria. Il pugile italiano pensa che Murata lo presserà lavorando con il sinistro per poi entrare nella guardia con il destro, le sue armi migliori che ha messo in luce più volte.