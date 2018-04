Ciclismo, ranking Uci aggiornato (9 aprile): Peter Sagan balza al 2° posto davanti a Nibali, Italia sempre prima

Terminata la Settimana Santa per il ciclismo su strada: andiamo a scoprire il ranking UCI aggiornato dopo il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Resta in testa Chris Froome, con Peter Sagan che, grazie al trionfo all’Inferno del Nord, balza in seconda piazza. Terzo e quarto gli italiani Vincenzo Nibali ed Elia Viviani, quinta posizione per Alejandro Valverde.



Rank Rider Nation Team Age Points 1 FROOME Chris GBR TEAM SKY 33 3654 .43 2 +2 SAGAN Peter SVK BORA – HANSGROHE 28 3525 3 -1 NIBALI Vincenzo ITA BAHRAIN – MERIDA 34 3240 4 +1 VIVIANI Elia ITA QUICK – STEP FLOORS 29 2840 5 -2 VALVERDE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 38 2761 6 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 33 2689 .57 7 KRISTOFF Alexander NOR UAE TEAM EMIRATES 31 2627 8 +1 DUMOULIN Tom NED TEAM SUNWEB 28 2452 9 -1 MATTHEWS Michael AUS TEAM SUNWEB 28 2418 10 +1 KWIATKOWSKI Michal POL TEAM SKY 28 2396 .43 11 -1 DEMARE Arnaud FRA GROUPAMA – FDJ 27 2267 12 +5 LANDA MEANA Mikel ESP MOVISTAR TEAM 29 2192 13 -1 ULISSI Diego ITA UAE TEAM EMIRATES 29 2031 14 +5 QUINTANA Nairo COL MOVISTAR TEAM 28 1995 15 -2 WELLENS Tim BEL LOTTO SOUDAL 27 1989 16 -1 BARDET Romain FRA AG2R LA MONDIALE 28 1908 17 -1 GILBERT Philippe BEL QUICK – STEP FLOORS 36 1907 18 -4 STUYVEN Jasper BEL TREK – SEGAFREDO 26 1883 19 -1 URAN Rigoberto COL TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 31 1731 20 +9 MOLLEMA Bauke NED TREK – SEGAFREDO 32 1658

Per quanto riguarda le nazioni c’è l’Italia in testa: il margine del Bel Paese sul Belgio però si assottiglia dopo le Classiche del Nord.

Rank Name Nation Points 1 ITALY ITA 15460 .57 2 BELGIUM BEL 14649 .57 3 FRANCE FRA 11584 4 +1 NETHERLANDS NED 11106 5 -1 SPAIN ESP 11090 6 +1 GREAT BRITAIN GBR 8845 .76 7 -1 COLOMBIA COL 8826 8 AUSTRALIA AUS 7510 .14 9 NORWAY NOR 6078 10 GERMANY GER 5648

Foto: Valerio Origo