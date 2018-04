Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia-Belgio 2-1. Le pagelle delle azzurre. Giuliani miracolosa, Girelli eroina vincente

L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1 e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre si sono imposte a Ferrara grazie alle reti di Rosucci e Girelli che hanno rimontato il gol di Cayman: sesta vittoria consecutiva nel girone, 8 punti di vantaggio proprio sulle Yellow Tigers (una partita in mano) e biglietto per la Francia quasi in tasca. Di seguito le pagelle delle azzurre.

LAURA GIULIANI: 8. Salva l’Italia nel cuore del secondo tempo con un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di De Caigny. Non può nulla sul calcio di rigore trasformato di Cayman, brava a spiazzarla.

SARA GAMA: 8. La capitana riesce sempre a fare buona guardia in difesa, è una garanzia nella retroguardia azzurra e conferisce sicurezza a tutte le compagne. Festeggia nel miglior modo la 100^ presenza in Nazionale.

ELISA BARTOLI: 6,5. La nostra centrale non concede spazi alle avversarie e disputata una partita di tanta sostanza permette all’Italia di dormire sonni tranquilli.

CECILIA SALVAI: 7,5. Accanto a Bartoli risulta praticamente perfetta giocando un match coriaceo e arrembante distinguendosi per la sua solidità.

ALIA GUAGNI: 7,5. Suo l’assist che permette a Rosucci di pareggiare: spaventosa progressione sulla destra, va via di forza alla sua marcatrice e mette in mezzo un cross perfetto per la compagna di squadra.

MARTINA ROSUCCI: 6,5. Firma il gol del pareggio facendosi trovare pronta sul cross in mezzo di Guagni dopo aver seguito bene l’azione. A centrocampo non si tira mai indietro e disputa una buona partita.

MANUELA GIUGLIANO: 7. Le manca un po’ di smalto in avvio di partita, poi prende le redini del centrocampo e non le molla più: partita di grandissima sostanza, volume di gioco spaventoso, colpisce anche un palo clamoroso nel finale.

CRISTIANA GIRELLI: 8. L’eroina del giorno, colei che segna il gol della vittoria e avvicina l’Italia ai Mondiali. Arpiona l’assist di Bonansea, si gira divinamente nel cuore di area di rigore e fa esplodere lo stadio.

BARBARA BONANSEA: 6. Concede il calcio di rigore trattenendo ingenuamente Vanmechelen. Non gioca ai livelli a cui ci ha abituato ma piazza il guizzo nel finale con l’assist vincente per Girelli.

DANIELA SABATINO: 6,5. Avvio difficoltoso ma è brava comunque a tenere alta la squadra, risulta essere un punto di riferimento fondamentale là davanti.

(ILARIA MAURO dal 68’): 6,5. Contribuisce a tenere alta la squadra nel secondo tempo, disputa una partita molto generosa e si fa apprezzare.

AURORA GALLI: 6,5. Fa poco movimento nella prima parte dell’incontro, sale in quota con il passare dei minuti e nel secondo tempo si fa vedere in avanti con una certa continuità.

(LISA ALBORGHETTI dall’81’): S.V.













(foto profilo Twitter Cristiana Girelli)