Calcio a 5, 24^ giornata Serie A 2018: la capolista Came Dosson a Reggio Emilia per difendere la vetta, impegni agevoli per Acqua&Sapone e Luparense

Espugnare Reggio Emilia e conservare la vetta della classifica. Una vera e propria impresa attende la capolista Came Dosson, attesa ad una prova di maturità su un campo pressoché inespugnabile nel match clou della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5.

I veneti, infatti, dovranno vedersela con il Kaos Reggio Emilia, saldamente in zona playoff nonostante 8 punti di penalità in classifica per una vicenda di passaporti falsi. Un solo punto separa la Came dalle due seconde, l’Acqua&Sapone Unigross e la Luparense, entrambe pronte al sorpasso quando mancano soltanto tre giornate al termine della stagione regolare.

L’Acqua&Sapone, reduce dalla vittoria della Coppa Italia 2018, sfiderà l’IC Futsal, in cerca di punti per evitare lo spareggio playout e conquistare la salvezza senza passare per ulteriori sanguinose sfide a fine campionato.

Sorte simile per la Luparense, detentrice dello scudetto, che affronterà il Block Stem Cisternino, appaiato proprio con l’IC Futsal in terzultima posizione. Gli impegni dei Lupi e degli abruzzesi sono apparentemente più agevoli rispetto a quello della Came, che proverà comunque a difendere con le unghie e con i denti il punto di vantaggio necessario per presentarsi ai playoff con il fattore campo a favore.

Il Real Rieti, intanto, sfiderà la Lollo Caffè Napoli in un match che potrebbe essere il preludio del quarto di finale dei playoff tra la quarta e la quinta del torneo, due squadre che parteciperanno alla postseason con il ruolo di oustider per la lotta scudetto. L’Italservice Pesaro, invece, ha intenzione di blindare l’accesso ai playoff sfidando il Feldi Eboli, a caccia di punti per allontanare l’incubo dello spareggio che sancirà la seconda retrocessa in A2.

Il Pescara, dal canto suo, giocherà in casa del fanalino di coda Milano per riscattare il clamoroso passo falso interno del’andata e salvaguardare l’ottavo posto dal tentativo di sorpasso dell’Axed Latina, che affronterà la Lazio, all’ultima spiaggia per provare a scappare dalla zona playout.

Di seguito, il riepilogo della partite della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5:

Acqua&Sapone Unigross-IC Futsal

Axed Latina-Lazio

Kaos Reggio Emilia-Came Dosson

Italservice Pesaro-Feldi Eboli

Luparense-Block Stem Cisternino

Milano-Pescara

Real Rieti-Lollo Caffè Napoli













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Came C5