Basket femminile, Playoff Serie A1: Schio e Venezia in semifinale, Napoli vince a Lucca

Primi verdetti nei playoff della Serie A1 di basket femminile. Il Famila Schio e la Reyer Venezia sono le prime squadre a staccare il biglietto per la semifinale. Tutto ancora aperto, invece, tra Lucca e Napoli, che andranno a gara-3 dopo la vittoria delle campane.

Tutto davvero molto facile per Schio, che domina in casa della Pallacanestro Broni per 80-54 al termine di una partita sempre in controllo da parte delle venete. Il Famila era già avanti di quattordici punti all’intervallo e poi ha dilagato soprattutto nell’ultimo quarto. Grande prestazione di Anderson e Yacoubou, che hanno messo a referto rispettivamente 19 e 18 punti, mentre a Broni non sono bastati i 16 punti di Van Grisven.

Semplice anche la vittoria della Reyer Venezia, che supera la Fixi Torino per 67-44 e stacca il biglietto per la semifinale. Dopo i primi venti minuti anche abbastanza equilibrati e chiusi sul +10 per le venete, nel terzo quarto la Reyer ha dilagato, scappando sul +19 e facendo calare il sipario sul match. Miglior marcatrice dell’incontro un’ottima Martina Bestagno, che ha messo a referto 13 punti. In doppia cifra anche Valeria De Pretto e Debora Carangelo.

La prima serie che va a gara-3 è quella tra Lucca e Napoli. Il fattore campo non viene ancora rispettato con le Campionesse d’Italia in carica che mancano il match point per andare in semifinale e perdono in casa contro un’ottima Saces che si è imposta 70-64 al termine di una partita molto equilibrata e che si è decisa solo nell’ultimo quarto, complici anche solo i quattro punti segnati negli ultimi dieci minuti dalle toscane. Strepitosa prestazione in casa Napoli di Gemolos, che ha messo a referto 25 punti, mentre a Lucca non sono bastati i 19 punti di Roberts.

Questi tabellini delle partite

PALLACANESTRO BRONI – FAMILA SCHIO 54-80 (11-25, 20-16; 14-17, 9-22)

Broni: Van Grisven 16, Pavia 12, Ravelli 8

Schio: Anderson 19, Yacoubou 18, Miyem 10

FIXI TORINO – UMANA REYER VENEZIA 44-67 (12-18; 17-20; 8-18; 7-11)

Torino: Milazzo 12, Tikvic 10, Trucco 6

Venezia: Bestagno 13, De Pretto 11, Carangelo 10

GESAM GAS&LUCE LUCCA – SACES NAPOLI 64-70 (12-12; 19-12; 15-17; 4-10)

Lucca: Roberts 19, Battisodo 15, Crippa 10

Napoli: Gemelos 25, Harmon 14, Gonzalez 10













